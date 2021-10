Back 4 Blood: Liste mit bekannten Problemen veröffentlicht - Turtle Rock zeigt, woran man arbeitet

Turtle Rocks Back 4 Blood ist seit wenigen Tagen weltweit verfügbar. Spieler, die ihren Blutdurst mit dem Survival-Shooter bereits fleißig stillen, sind immer mehr Bugs und andere Probleme aufgefallen. Die Entwickler haben diese nun in einer Liste gesammelt und arbeiten sie der Priorität nach ab.

Mit diesen Problemen hat Turtle Beach zu kämpfen

Laut dieser Liste gibt es in Kürze einen Fix für Doc, Hoffman, Jim und Karlee, die in der Solo-Kampagne nicht freigeschaltet werden. Auch die Sekundärwaffe des Spielers soll nach dem Wechsel zu einer beliebigen Karte im Spiel nicht mehr entladen werden.

Aktuell wird aber noch an vielen anderen Problemen gearbeitet:

Fortschritte in der Solokampagne

Matchmaking-Stabilität

Ungleiche Schwarm-Matches

Unterstützung für Ultrawide-Monitore

Zu viele Cleaner in der Kampagne

Bug, bei dem die Primärwaffe beim Wiedereinstieg in ein Match verschwindet

Bug, bei dem Ultimate Edition Cleaner- und Waffen-Skins auf die Standard-Skins zurückgesetzt werden

Bug, der nach Abschluss eines Kapitels Benutzernamen mit Zahlen darin anzeigt

Bug, bei dem Spieler mit dem ADS-Effekt respawnen

Bug, bei dem bestimmte Pings nicht richtig beschriftet sind

Weitere Probleme sind Turtle Beach bekannt und stehen bereits auf der To-do-Liste. Darunter die Anzeigegröße des Textes auf TV-Bildschirmen, Probleme mit dem Freischalten bestimmter Errungenschaften und einigen unsauberen Bewegungen. Die vollständige und aktualisierte Liste findet ihr hier.

In Kürze sollte einen Patch geben, der sich um einige der hier aufgeführten Bugs und Fehler kümmert. Kollege Alex hat euch in einem Artikel ausführlich erklärt, warum Back 4 Blood noch nicht ganz im Heute angekommen ist. Der Titel erschien am 12. Oktober 2021 für PC, PlayStation und Xbox.