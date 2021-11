Back 4 Blood: Offline-Fortschritt in der Kampagne kommt - Turtle Rock zeigt neue Roadmap

Warner Bros und die Turtle Rock Studios zeigen anhand einer neuen Roadmap, was euch in nächster Zeit in Back 4 Blood erwartet.

Dabei geht es aber nicht nur um Dinge bis zum Jahresende, sondern auch um die "nahe Zukunft".

Offline-Fortschritte im Solo-Modus

Unter anderem reagiert man auf die Kritik am Offline-Modus und kündigt einen besseren Kampagnenfortschritt an, wenn ihr offline und solo spielt.

Die Roadmap für Back 4 Blood.

Hier alle anstehenden und kostenlosen Updates in der Übersicht:

Solo-Offline-Kampagnenfortschritt

Neue Versorgungslinien

Übungsgelände für Infizierte

Saisonales Feiertagsevent

Neuer Schwierigkeitsgrad

Neuer Koop-Modus

Neuer Kartentyp

Neue Spieler- und Korruptionskarten

Nahkampfupdates

Verbesserungen der Spielqualität

Fehlerbehebungen

Im nächsten Jahr steht außerdem die erste Erweiterung namens "Terrortunnel" auf dem Programm. Diese bringt neue Story-Inhalte, Cleaner, Infizierte, Aktivitätstypen, Waffen, Karten sowie exklusive Skins mit sich.

Konkreter äußern sich beide Unternehmen aber noch nicht zu den Inhalten, nähere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Terrortunnel ist im Jahrespass für Back 4 Blood enthalten, der 39,99 Euro kostet und außerdem noch zwei weitere Erweiterungen umfasst. In der Deluxe Edition und der Ultimate Edition von Back 4 Blood ist der Jahrespass bereits enthalten.

Was sagt ihr zu den geplanten Updates?