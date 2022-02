Baldur's Gate 3: Patch 7 wird barbarisch - Neue Klasse, neues Interface und viel Slapstick

Jetzt mal eine Runde auf die Brust schlagen, laut schreien und auf in die blutige Schlacht, denn die Barbaren stürmen Baldur's Gate 3 im neusten Patch. Mit ihnen kommen verbesserte Interfaces und jede Menge actionreiches Friendly-Fire-Material für die Taktik-Schlachten. Jetzt wirft man nämlich nicht nur auf Gegner, sondern auch MIT Gegnern.

Dank Swen Vincke, CEO von Larian Studios, den ihr in verschiedenen epischen Fantasy-Kostümen (in Platte zum Beispiel!) vermutlich schon aus BG3-Events kennen dürftet, gab es für uns bereits vorab Einblicke in den martialischen neuen Patch mit dem Beinamen "Absolute Frenzy".

Hurra, hurra, der Tank ist da!

Im fertigen BG3 sollen in Zukunft alle Standard-Klassen von DnD spielbar sein und hier ist die neuste davon: Der "Barbarian" als Lebenspunkte-Monster mit ordentlich Kraft in den Armen gehört doch fast in jede Pen-and-Paper-Gruppe. Okay, ich bin eigentlich nicht so der Tank-Fan - ich spiele am Würfeltisch oft lieber diplomatisch, als überall mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, das macht für mich auch gutes Rollenspiel aus. Ich muss aber trotzdem zugeben, dass die Barbaren ziemlich stylish aussehen und im Videospiel ist es ja auch etwas anderes, als mit Stift und Papier.

Damit man als nerdiger Tabellen-Fanatiker noch länger mit dem Charakterbogen kuscheln kann, gibt es sogar zwei verschiedenen Versionen des Barbaren zur Auswahl: Entweder ihr entscheidet euch für die Unterklasse "Wildheart" mit tierischer Attitüde oder aber ihr setzt auf den "Berserker" mit Wut im Bauch und noch längeren Angriffskombos.

Der Berserker greift voller Wut an und das Wildheart besitzt tierische Fähigkeiten.

Bei der Klasse Wildheart entscheidet ihr euch nämlich für ein Tier, das euren Barbaren antreibt. Nicht wundern, das läuft nicht wie beim Druiden, denn ihr verwandelt euch nicht in ein Tier, ihr verhaltet euch nur wie eines und eignet euch Fähigkeiten von Adler, Bär und Co. an oder macht auf dem Schlachtfeld den Tiger - passende Piercings inklusive!

Mit dem Berserker dagegen könnt ihr noch öfter und noch tödlicher angreifen, weshalb Vincke diese Klasse besonders mag: "Der Berserker ist in der Lage, mehrere Handlungen in einem Zug zu verketten", schwärmt er. Im Frenzy-Zustand, der reine Wut anstaut, bekommt die wilde Kampfmaschine nämlich zwei neue Bonusaktionen.