Banjo-Kazooie kommt im Januar 2022 zu Nintendo Switch Online

Das nächste neue Spiel für das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online steht nun fest.

Nachdem ab sofort Paper Mario für Nutzer und Nutzerinnen verfügbar ist, kommt Rares Klassiker Banjo-Kazooie als nächster Titel neu hinzu.

Zum Auftakt ins neue Jahr

Den Veröffentlichungszeitraum von Banjo-Kazooie für das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online hat das Unternehmen heute auf Twitter bestätigt.

Im Januar 2022 soll der Titel ins Angebot aufgenommen werden, ein konkreter Termin dafür steht aber bisher noch aus.

Im Oktober ging die N64-Bibliothek auf Nintendo Switch Online an den Start, zusammen mit einer Reihe von Titeln für das Sega Mega Drive.

Auf geht's zum Spiral Mountain! Banjo-Kazooie kommt im Januar zu der Sammlung von Nintendo 64-Spielen hinzu, die ihr mit einer Mitgliedschaft für #NintendoSwitchOnline + Erweiterungspaket spielen könnt! pic.twitter.com/3WCvI2D0xj — Nintendo DE (@NintendoDE) December 10, 2021

Dass Banjo-Kazooie kommt, war bereits zuvor von Nintendo bestätigt worden. Jetzt wissen wir aber auch, dass es direkt im Januar kommt.

Ebenfalls bestätigt sind bisher Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf und F-Zero X. Für diese gibt es bisher aber noch keine Termine.

Weitere Hinweise auf mögliche, künftige Spiele wurden zudem von Dataminern gefunden. Gerüchten zufolge soll es in Zukunft auch Game-Boy-Spiele geben.