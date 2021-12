Battlefield 2042: DICE äußert sich zum verhassten Weihnachtsmann-Skin

Update vom 3. Dezember 2021: Jetzt hat Entwickler DICE auf die Kritik der Fans über den Weihnachtsmann-Skin reagiert. In einem langen Twitter-Thread erklärte der Entwickler, dass die Verwendung "einzigartiger Kosmetika" (sprich: Santa Claus und Co.), die für "spezielle #Battlefield-Portal-Modi entwickelt wurden", dafür gedacht ist, "die Fantasie bei besonderen Ereignissen weiter zu steigern".

So wie es sich anhört, werdet ihr also nicht in jedem Modus mit roter Kapuze fröhlich eure Kugeln verteilen. DICE wies auch darauf hin, dass Kosmetika weit im Voraus geplant und entworfen werden. Inzwischen "haben wir andere Prioritäten, und obwohl wir die Skins haben, haben wir derzeit keine Pläne, sie alle an diesen Feiertagen zu nutzen."

Das Studio vertreibt sich die Zeit laut eigenen Angaben also nicht mit lustigen Skins, sondern hat diese bereits früher vorbereitet.

Ursprüngliche Meldung vom 3. Dezember 2021: Was ist denn da bei Battlefield 2042 durch den Schornstein geklettert? Santa Claus kommt als Skin in das Spiel und bringt die Community in den sozialen Medien zum Ausrasten - und das nicht im positiven Sinn.

Ihr Spielerlein kommet

Nach einem eher mäßigen Start des Shooters am 19. November 2021 hat DICE alle Hände voll zu tun, hier und da die Löcher des Spiels zu flicken. Trotzdem scheint das Studio Zeit gehabt zu haben, seine Ressourcen auf eines der wahrscheinlich wichtigsten Elemente eines jeden Online-Spiels zu verwenden: Mikrotransaktionen.

Das gestrige Update enthält eine Reihe kosmetischer Gegenstände, darunter auch der umstrittene Weihnachtsmann "Vater Winter". Dieser ist für den Spezialisten Pjotr Boris Guskowski erhältlich und lässt ihn mit einer roten Jacke, mit weißen flauschigen Rändern auf den Karten herumlaufen. Den richtigen Bart für das Kostüm hat der Spezialist ja schon. So sieht er aus:

Statt eines düsteren Skins, der zum Ton des postapokalyptischen Szenario passt, hat sich DICE für einen Skin entschieden, wie man ihn in verrückten Shootern wie Fortnite findet. Fans sind nicht gerade erfreut darüber, dass das Studio sich hier von den Wurzeln ihres Franchise wegbewegt.

Thema verfehlt! Setzen, sechs.

"DICE erwartet von mir, dass ich das Spiel ernst nehmen kann, wenn ein buchstäblicher Weihnachtsmann in einer Welt herumläuft und Leute erschießt, in der Milliarden von Menschen vertrieben werden, Naturkatastrophen den Planeten zerstören und ein gewaltiger Stellvertreterkrieg bevorsteht", merkt ein Reddit-Nutzer an.

Ein Twitter-Nutzer schreibt: "Mir hat das Spiel trotz der Bugs Spaß gemacht, aber das hier geht völlig in die falsche Richtung. Bald werde ich als Emo-Cheerleader herumtänzeln oder Sundance Leggings tragen. Sie sollten lieber ihren leeren Karten etwas hinzufügen." Die Sorge um den Verlust der Ernsthaftigkeit des Spiels ist groß.

Auch das "Is this an out of season april fools joke?"-Meme hat seinen Weg in die Kommentarspalte gefunden. Ho, ho, holt euch einfach Popcorn aus dem Schrank und scrollt ein wenig durch die kreative Kritik der Community.

Andere kritisieren die Prioritätensetzung von DICE, da dem Spiel noch viele Features fehlen - so etwa ein Voice-Chat, oder ein paar schwerwiegende Bugs beim Spawnen. Das wäre für viele ein viel besseres Vorweihnachtsgeschenk gewesen.