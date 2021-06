Battlefield 2042 - Das gibt es zu Electronic Arts Shooter zu wissen!

Battlefield 2042 spielt in einer düsteren Zukunft, die gar nicht so weit weg ist. Zumindest, wenn man dem neusten Spross der langen, langen Battlefield-Serie glauben darf. Nachdem es zuletzt mit V in den Zweiten Weltkrieg ging und davor Battlefield 1 sich die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs vornahm, dreht es sich in Battlefield 2042 noch mehr als zuvor um den Multiplayer. Während seine Vorgänger noch ein paar eher kurze, aber recht aufwändige Kampagnen mit dazu reichten, kommt hier zum Start erst mal nichts, außer:

Lest hier mehr über die Story und den Ansatz, den Electronic Arts mit dem Aufbau verfolgt. Es wird Geschichten geben, aber am 22. Oktober eben keine komplette Kampagne:

Battlefield 2042: Wann kommt es und was ist mit drin

Nachdem schon Gerüchte die Runde machten, ist es nun offiziell: Ihr dürft vor dem Start schon mal spielen. Nun, einige wenige von euch vielleicht zunächst, denn im Juli bleibt das noch alles geschlossen, erst später öffnet man dann das Spiel:

Battlefield 2042 - Es gibt geschlossenes und offenes Anspielen

Ein Battlefield ist nichts ohne seine Maps, das gilt auch für Battlefield 2042. Deshalb stehen diese natürlich im Vordergrund und sehen auch sehr beeindruckend aus. Aber seht selbst:

Der erste Blick auf die Schlachtfelder von Battlefield 2042

Jeder hat heutzutage einen Battle Royale. Jeder? Nein. Die Typen, die die Massengefechte online praktisch erfunden haben, machen dieses Mal etwas anderes. Aber sag niemals nie, denn ein F2P für Battlefield 2042 ist nicht ausgeschlossen:

Battlefield 2042 schreibt Liebesbriefe an die Fans

Lest hier, welche Battlefield-Spiele laut Metacritic die besten sind. Da kann man natürlich viel streiten, denn Wertungen sind nicht alles, aber beide Bad Company sind dabei, insoweit muss man nicht streiten. Schließlich weiß jeder, dass Bad Company das beste Battlefield war... Wie? Bad Company 2 wurde höher gewertet?! Streit!!

Die guten Battlefields laut irrelevanter Zahlen.