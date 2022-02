Battlefield 2042: Das soll sich bald alles ändern - Season eins auf Frühsommer verschoben

DICE' Multiplayer-Shooter Battlefield 2042 hat noch immer seine Problembereiche.

In einem neuen Blog-Update namens "Die Reise zu Saison 1" ging das Studio heute näher darauf ein, womit in nächster Zeit zu rechnen ist.

Was sich demnächst in Battlefield 2042 tut

"Ihr habt geduldig darauf gewartet, von uns zu erfahren, was wir hinsichtlich der Probleme von Battlefield 2042 unternehmen, von denen ihr uns berichtet habt, und welche Richtung wir in den kommenden Monaten einschlagen werden", heißt es. "Wir verkünden heute das unbedingte Engagement unseres Teams, das Spiel auf die höchsten Standards zu bringen, die die Reihe für uns alle ausmacht."

Zu den "großen Entscheidungen", die das Team dabei treffen musste, zählt die Verschiebung der ersten Saison auf den Frühsommer.

Neue Features, die bald kommen

Zugleich nennt DICE drei Features, die das Studio so schnell wie möglich ins Spiel integrieren möchte:

Punktestand: Wir werden mit dem nächsten Update neben weiteren Änderungen, an denen wir seit den Feiertagen arbeiten, einen überarbeiteten Punktestand hinzufügen. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung dessen, was wir vor Kurzem geteilt haben. Wir haben euer Feedback dazu gehört, einschließlich zwei Tabellen und der Trennung von eigenem Team und Gegner. Wir arbeiten daran, das alles bis zum Erscheinen einzubinden. Auch K/V-Punkte wird es in einem künftigen Update geben.

Wir werden mit dem nächsten Update neben weiteren Änderungen, an denen wir seit den Feiertagen arbeiten, einen überarbeiteten Punktestand hinzufügen. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung dessen, was wir vor Kurzem geteilt haben. Wir haben euer Feedback dazu gehört, einschließlich zwei Tabellen und der Trennung von eigenem Team und Gegner. Wir arbeiten daran, das alles bis zum Erscheinen einzubinden. Auch K/V-Punkte wird es in einem künftigen Update geben. Sprachkommunikation auf allen Plattformen: Die Sprachkommunikation (VOIP) ist nur der Anfang der Verbesserungen, die wir vornehmen, um das Teamspiel und die Kommunikation zu verbessern.

Die Sprachkommunikation (VOIP) ist nur der Anfang der Verbesserungen, die wir vornehmen, um das Teamspiel und die Kommunikation zu verbessern. Spielerprofil: Gibt euch einen besseren Überblick über eure Karriere auf dem Schlachtfeld und den Weg bis zur nächsten Freischaltung.

Fürs Teamspiel verspricht DICE einen "klareren, kompakteren Trupp-Loop, ein überarbeite Ping-System sowie einen verbesserten Belohnungsloop". Auch für die Feuergefechte sind Verbesserungen geplant.

"Portal bleibt ein integraler Bestandteil des Spiels, und wir werden seine Tools und Modi weiter ausbauen sowie den Erfahrungszuwachs anpassen", teilt DICE mit. "Und dann haben wir noch ein Team eingesetzt, das die Spezialist:innen analysiert und an ihnen arbeitet. Genaueres können wir im Moment noch nicht sagen, aber sobald uns das möglich ist, werdet ihr von uns hören."

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Mehr Qualität für Battlefield 2042

DICE' Ziel ist, die Qualität von Battlefield 2042 zu verbessern, durch Updates wie auch durch schnelle Reaktionen auf kritische Probleme. Dabei soll klar dargelegt werden, in welche Richtung man geht und wie man seine Entscheidungen begründet.

Das soll wie folgt ablaufen:

Wir werden spezifische, größere Schwerpunkte einschließlich unserer Überlegungen dazu vorstellen und genau darlegen, wo wir Änderungen vornehmen wollen. Anschließend nehmen wir uns Zeit und verfolgen eure Gespräche dazu, damit eure Bedenken und Vorschläge auch wirklich berücksichtigt werden können. Später werden wir euch erneut über das Thema informieren, diesmal allerdings mit eingeflossenem Feedback und unseren Entscheidungen für Verbesserungen.

DICE weiter: "Diese Gespräche werden zentralisiert hier auf der Battlefield-Website zugänglich sein und zusammengefasst in unseren Kanälen veröffentlicht. Noch in diesem Monat werden wir damit beginnen. Das Thema wird einer unserer Kernbereiche sein: das Kartendesign. Wir wollen euch unsere Vision vorstellen, wie wir unsere Karten für ein besseres Gameplay-Erlebnis überarbeiten werden, indem wir euer Feedback zu Offenheit und mangelnder Deckung in wichtigen Bereichen berücksichtigen. Große Themen wie das Kartendesign werden an breiter Front geteilt, Detailaspekte hingegen (wie z. B. die Portal-Logik) werden in kleinerem Maßstab abgearbeitet. Wichtig dabei ist, dass all diese Gespräche öffentlich stattfinden und ihr alle eingeladen seid, daran teilzunehmen."

Ein Ausblick auf die erste Saison

Bis die erste Saison startet, dauert's also noch bis zum Frühsommer. Damit soll dann ein Jahr mit vier Saisons, vier neuen Spezialisten, neuen Schauplätzen und komplett neuen Inhalten beginnen.

"Wir wissen, dass diese Veröffentlichung später als erwartet erfolgt, zumal viele von euch den Jahr-1-Pass als Teil der Gold und Ultimate Editions gekauft haben", sagt DICE. "Zum Dank für ihre Geduld und die anhaltende Unterstützung erhalten diese Spielenden ein exklusives Bundle mit einem Spezialisten-Skin, Waffen- und Fahrzeug-Skins, einer Nahkampfwaffe und einer Spielerkarte - und zwar alles zusammen in einem kommenden Update.