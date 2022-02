Battlefield 2042: DICE hat das Punktestand-Update auf März verschoben

Die Probleme bei DICE' Battlefield 2042 scheinen vorerst kein Ende zu nehmen, jetzt wurde auch noch das eigentlich für diesen Monat geplante Punktestand-Update verschoben.

In diesem Monat erscheint es jedenfalls nicht mehr, sondern erst im März. Ein konkreter Termin steht aktuell nicht fest.

Mehr Zeit, mehr Qualität

"Die zusätzliche Zeit wird uns dabei helfen, die Qualität unserer Updates zu verbessern und zusätzliche Änderungen einzubauen", schreibt das Studio auf Twitter.

Das Punktestand-Update soll sich, wie der Name schon sagt, mit der Anzeige des Punktestands im Spiel befassen.

"Wir werden mit dem nächsten Update neben weiteren Änderungen, an denen wir seit den Feiertagen arbeiten, einen überarbeiteten Punktestand hinzufügen", hieß es zuletzt dazu. "Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung dessen, was wir vor Kurzem geteilt haben. Wir haben euer Feedback dazu gehört, einschließlich zwei Tabellen und der Trennung von eigenem Team und Gegner. Wir arbeiten daran, das alles bis zum Erscheinen einzubinden. Auch K/V-Punkte wird es in einem künftigen Update geben."

Our next Update after todays Hotfix will now roll out in early March. This is a change from our last messaging to you all on it's intended release.



The extra time will help to ensure we improve the quality of our Updates, and include additional changes.https://t.co/WoeHvOludK — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) February 3, 2022

Eine Reihe von Verschiebungen

Vor wenigen Tagen hatte DICE erst den Start der ersten Season, der ursprünglich angeblich für März geplant war, auf den Frühsommer verschoben.

Gleichzeitig hatte das Studio einen Ausblick auf weitere Problembereiche gegeben, an denen derzeit gearbeitet wird, und für die Zukunft eine verbesserte Qualität sowie eine bessere Kommunikation angekündigt.

Die Probleme von Battlefield 2042 zeigen sich auch in den Spielerzahlen. Ein aktueller Blick auf die Steam-Statistiken zeigt etwa Battlefield V und Battlefield 1 unter den Top 100, nicht aber Battlefield 2042.

In dieser Woche zeigte sich Electronic Arts überzeugt davon, dass Battlefield 2042 wieder auf die Beine kommen wird und das DICE das Ruder noch herumreißen kann.