Battlefield 2042: Erste Saison startet angeblich erst im März

Die erste Saison von Battlefield 2042 soll frühestens im März des kommenden Jahres starten, sagt Battlefield-Dataminer temporyal.

Noch 100 Mal schlafen...

Dieser habe laut eigenen Aussagen im Spiele-Client noch zwölf Wochen mit wöchentlichen Herausforderungen gefunden, die noch vor der ersten Saison stattfinden sollen. Ein paar Sekunden Kopfrechnen später wissen wir, dass die erste Season in diesem Fall frühestens im März starten kann.

Das wäre eine ziemlich lange Wartezeit, zumal Konkurrent Call of Duty Vanguard seine erste Season bereits einen Monat nach seiner Veröffentlichung erhalten hat. Dann müssen die Spieler wohl so lange in Portal herumbasteln, bis es neue Inhalte gibt. Man kann es DICE ja auch nicht verdenken, dass sie es vorziehen, sich zuerst um die technischen Probleme und Bugs zu kümmern.

Immerhin will der Dataminer herausgefunden haben, dass die neue Karte, die mit der ersten Season in Battlefield 2042 einziehen soll, "Exposure" heißen wird. Dort spielt ihr in einer Forschungseinrichtung in British Columbia.

The #Battlefield2042 client includes weekly missions for 12 preseason weeks.



?? Season 1 seems to be scheduled for March 2022 (unless they've added a few weeks as "backup").



?? "Exposure" is probably the final name for the previously datamined "Ridge" map.



? Happy Holidays! pic.twitter.com/FBuxapZvjl — temporyal (@temporyal) December 19, 2021

Beide spielbare Seiten - USA und Russland - haben jeweils ihre eigene Beschreibung erhalten, die erklärt, wieso sie die Gegenseite angreifen. Im Grunde handelt es sich um ein großes Missverständnis.

Wie bereits berichtet, soll diese Map "das Kartendesign auf eine ganz neue Ebene heben". Die kommende erste Season wird neben der Karte einen neuen Spezialisten, den Battle Pass und neue Portal-Inhalte und "vielleicht sogar eine neue Sehenswürdigkeit" ins Spiel bringen.