Battlefield 2042: Insgesamt 7,7 Millionen Spieler haben sich in der offenen Beta ausgetobt

In der offenen Beta von Battlefield 2042 haben sich im vergangenen Monat 7,7 Millionen Spieler getummelt, sagt Publisher Electronic Arts. Die Beta fand zwischen dem 8. Oktober und dem 10. Oktober 2021 statt. Vorbesteller und Mitglieder von EA Play durften das Schlachtfeld sogar zwei Tage früher betreten.

Die Rekrutierung interessierter Spieler war erfolgreich

Während einer Telefonkonferenz am Mittwoch zog EA seine Bilanz für das zweite Quartal und sprach dabei über den Erfolg der Battlefield-Beta. So habe die Early-Access-Phase laut CEO Andrew Wilson bereits 3,1 Millionen Spieler angezogen - ein Rekord für die Early-Access-Events in der Geschichte des Unternehmens (danke, VGC).

Alles konnten die Spieler in der Beta nicht ausprobieren, aber ihnen stand der Spielmodus "Eroberung" auf der Orbital-Karte zur Verfügung. Dieser wurde bereits im Reveal-Trailer von Battlefield 2042 vorgestellt und lässt euch um die Kontrolle einer Raketenabschussbasis in Kouru kämpfen.

Mitglieder des Xbox Game Pass und EA Play werden am 12. November 2021 Zugang zu einer zehnstündigen Testversion des Shooters erhalten - natürlich kostenlos. Am 19. November 2021 wird Battlefield 2042 dann für PC, PlayStation und Xbox erscheinen.