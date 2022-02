Battlefield 2042: Spieler fordern Rückerstattungen und starten Petition

Manche Spieler und Spielerinnen von Battlefield 2042 sind alles andere als zufrieden mit dem Zustand des Multiplayer-Shooters - auch drei Monate nach der Veröffentlichung im November 2021.

Einige von ihnen fordern nun öffentlich ihr Geld zurück und haben dazu eine Petition gestartet.

Falsche Versprechen und Frust

"Die Veröffentlichung von Battlefield 2042 durch EA war eine Verhöhnung aller Kunden, die dieses Videospiel für 70 Dollar (USD) gekauft haben, da EA falsche Werbung für dieses Videospiel gemacht hat", heißt es in der Petition auf change.org.

"Battlefield 2042 hat die Verbraucher Millionen von Dollar gekostet und Hunderttausende von Kunden weltweit verärgert. Viele Versprechen, die bei der Markteinführung gemacht wurden, wurden nicht eingehalten, und Battlefield 2042 wurde in vielen Verbraucherberichten als unspielbar bezeichnet. Auch heute noch weist Battlefield 2042 Fehler auf, die das Spielerlebnis so drastisch verändern, dass es als eindeutig unfertige Version gilt."

Ein Anwalt soll aushelfen

Sofern die Petition eine bestimmte Zahl an Unterschriften erhält, soll ein Anwalt sich der Sache annehmen.

Dazu heißt es: "Wenn diese Petition 50.000 Unterschriften oder mehr erhält, ist einer der besten Anwälte für Sammelklagen im ganzen Land bereit, unseren Fall gegen EA zu übernehmen."

"Die Unterzeichnung dieser Petition ist gleichbedeutend mit der Aussage 'Ich wünschte, ich bekäme mein Geld für dieses Spiel zurück'. Bitte unterschreibt diese Petition, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr eine Rückerstattung für Battlefield 2042 verdient."

Zuletzt hatte DICE im Detail erklärt, was sich bald alles im Spiel ändern soll. Im gleichen Atemzug wurde Season eins auf den Frühsommer verschoben und wenige Tage später verschob das Studio auch noch das Punktestand-Update von Februar auf März.

Bei Publisher Electronic Arts ist man indes überzeugt davon, dass Battlefield 2042 wieder auf die Beine kommt.

Was sagt ihr dazu? Wie zufrieden seid ihr mit dem Zustand von Battlefield 2042 und hättet ihr gerne euer Geld zurück?