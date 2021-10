Battlefield 2042: 4 Panzer pro Match sind nun erlaubt und Easter Eggs auf den Karten offiziell bestätigt

Bei 128 Spielern in einem Match sind zwei Panzer einfach zu wenig. Das empfand zumindest die Community so, die bereits ihre ersten Testrunden in Battlefield 2042 gedreht hat. Und DICE hat diese Bitte erhört und verdoppelt die Anzahl der Panzer in den großen PvP-Matches.

Aus zwei mach vier

Diese erfreuliche Nachricht wurde von Level Designer Kalle Nystrom auf Reddit bestätigt. In einem Thread schreibt er: "Ich stimme zu, deshalb werden sie zum Start auf vier pro Team verdoppelt, sodass insgesamt acht Panzer die Landschaft durchstreifen!"

Das gilt jedoch nur für die 128-Spieler-Matches. Auf Xbox One und PS4, wo ihr mit insgesamt 64 Spielern auf dem Schlachtfeld steht, wird es weiterhin nur zwei Panzer pro Team geben.

Jede Menge Battlefield-Easter-Eggs

Zusätzlich zu dieser guten Nachricht gibt es gleich noch eine weitere obendrauf, denn DICE-Produzent Ben Walke hat bestätigt, dass die Karten voller Battlefield-Geschichte stecken (danke, MP1st). Auf verschiedene Art und Weise können Spieler über die Lore-Fetzen stolpern, die überall auf der Map verteilt sind.

"Es gibt eine Menge von unserer 'Geschichte' auf unseren Karten und ihr werdet sie auf verschiedene Arten finden, während ihr herumlauft und normale, Battlefield-artige Dinge tut. Fahrzeugradios bieten zum Beispiel mehr als nur Musik", schreibt Walke.