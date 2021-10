Beat 'em Up mit Batman und Gandalf? Warner entwickelt angeblich verrücktes Kampfspiel im Smash-Bros-Stil

Warner Bros. Games arbeitet Berichten zufolge an einem Beat 'em Up im Stil von Super Smash Bros Ultimate. Der Titel soll den Namen "Multiversus" tragen und euch viele bekannte Charaktere aus den Marken des Unternehmens spielen lassen.

Es begann mit einem Meme...

Jeff Grubb bestätigte das Kampfspiel von Warner Bros auf Twitter. Ein Reddit-Thread behauptete zuvor, dass der Titel von Mortal-Kombat-Entwickler NetherRealm Studios entwickelt werde. Grubb sagte jedoch, dass es definitiv kein NetherRealm-Spiel sei.

Reddit versorgt uns mit weiteren Details zu diesem neuen Projekt. So soll Multiversus ein "Tag-Team"-Spiel sein und folgende Charaktere enthalten: Gandalf aus Der Herr der Ringe, Shaggy aus Scooby-Doo, Tom und Jery, Batman, Fred Feuerstein, Mad Max und Johnny Bravo.

Der Quelle auf Reddit zufolge war das "Ultra Instinct Shaggy"-Meme, das Shaggy mit einem Energiefeld wie in Dragon Ball zeigte, die Inspiration für den Fighter. Die Idee des "Warner-Crossover" war geboren. Denkt man an Lego Dimensions, das viele WB-Franchises mischt, ist der Gedanke eines wilden Prügelspiel-Mixes auch gar nicht so weit hergeholt.

Weitere Glaubwürdigkeit erhält das Spiel durch den kürzlich eingetragenen Markennamen "Multiversus" von Warner Bros. (Danke, VGC).