Beat Saber: Neues Update beschert euch kostenlose neue Songs und Features

Mit einem neuen Update hat Beat Saber kostenlose neue Inhalte und Features erhalten.

Dabei handelt es sich um das Paket OST 5, das euch sechs neue Songs von Lieblingskünstlern der Fans beschert.

Was ist noch alles neu?

Welche Künstler das sind, könnt ihr nachfolgend lesen:

Abseits dessen gibt es mit "Arc & Chain Notes" noch eine neue Spielmechanik. Wie es im Trailer aussieht, müsst ihr dabei den Linien zwischen den Blöcken folgen, um eine Kombo fortzusetzen.

Zu guter Letzt bescheren die Macher dem Spiel ein neues Beleuchtungssystem und Optimierungen an der Umgebung wurden vorgenommen, um die Grafik zu verbessern. Insgesamt gibt es nun 36 neue Maps im Spiel.

Das Update könnt ihr euch ab sofort für den VR-Titel herunterladen. Es ist das erste große Update für Beat Saber seit der Veröffentlichung des Lady-Gaga-Musikpakets im Dezember 2021.