Beim Xbox Showcase nächste Woche dreht sich alles um Indie-Games

Microsoft hält nächste Woche einen ID@Xbox-Showcase ab und zeigt dort viele schöne Indie-Spiele, die ein Update erhalten oder ganz frisch erscheinen.

Microsoft widmet den Indie-Games die erste Präsentation des Jahres

Am 16. März um 19:00 Uhr findet das Event in Zusammenarbeit mit Twitchgaming statt und soll sich vor allem auf die Indie-Spiele konzentrieren, die für die Xbox-Konsole erscheinen.

So seht ihr am nächsten Mittwoch etwa Updates zu Finji and Whitehorn, dem ersten Spiel von iam8bits neuen Publishinglabel sowie Neuigkeiten zu Shredders, Roblox und anderen Indie-Hits. Der Xbox-Wire-Post bestätigt ebenfalls, dass wir Einblicke in Tunic und das kürzlich angekündigte Trek to Yomi erhalten.

Updates zu AAA-Titeln wird es durch den gesetzten Schwerpunkt auf Indie-Spiele wohl nicht geben.

Bei der ersten großen Xbox-Präsentation des Jahres könnt ihr live per Twitch dabei sein. Das Event wird sowohl auf dem Xbox-Kanal als auch auf dem Twitchgaming-Kanal ausgestrahlt.