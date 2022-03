Bei NZXT könnt ihr Function-Tastatur und Lift-Maus nach eurem Geschmack gestalten

NZXT geht in Sachen Individualität mit seiner Function-Tastatur und der Lift-Maus weit über das klassische RGB hinaus und bietet Spielern einen optionalen BLD-Customizin-Service an, mit dem sie farblich noch einiges aus den Geräten herausholen können.

Peripherie mit Style

Die Function-Tastatur besitzt ein Aluminium-Gehäuse und ist in drei Größen verfügbar und bietet fünf verschiedene Switches zwischen denen ihr wählen könnt. Das Aluminiumgehäuse könnt ihr in Schwarz, Grau und Weiß bestellen und die Keycaps in Schwarz oder Grau.

Ja und wo bleibt jetzt die Farbe? Der bunte Teil der Anpassung folgt weiter unten im Baukasten. Hier könnt ihr eure Akzentfarbe für Escape-, Enter-, Pfeil- und Numpad-Enter-Taste auswählen. Hier gibt es Blau, Türkis, Lila, Rot und Gelb. Dem Kabel könnt ihr ebenfalls eine dieser Farben verpassen.

So in etwa könnte ein Build aussehen:

Tolle Akzente für eurer Gaming-Setup mit Maus und Tastatur von NZXT.

Der beidhändigen Maus könnt ihr nur eine Akzentfarbe wählen, die euren neuen kleinen Begleiter an den seitlichen Tasten, dem Mausrad, Kabel und der Unterseite schmückt.

Die Tastatur erhaltet ihr ab sofort für 139,99 Euro aufwärts und die Maus könnt ihr ab April für 59,99 Euro farblich anpassen und kaufen.