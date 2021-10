Bericht: Action-RPG zum Wu-Tang Clan bei Xbox in Arbeit

Das noch relativ junge Entwicklerstudio Brass Lion Entertainment soll derzeit an einem neuen Action-Rollenspiel zum Wu-Tang Clan arbeiten.

Journalist Jez Corden behauptet das jedenfalls im Xbox Two Podcast (danke, VGC). Er habe im Juli gehört, dass "Microsoft ein Wu-Tang-Spiel macht".

Andere stimmen mit ein

Anfangs sei sich Corden nicht sicher gewesen, um es um den Martial-Arts-Stil geht oder um den Wu-Tang Clan. Später habe er dann erfahren, dass das Spiel "Wu-Tang-Clan-Lore" enthalte und der Soundtrack vom Wu-Tang Clan beigesteuert werde.

Zwischenzeitlich hat sich auch GamesBeat-Journalist Jeff Grubb dazu geäußert und gibt an, dass die Angaben seinen Informationen nach zutreffend sind.

Hier ist Corner Wolves zu sehen.

Was erwartet uns im Spiel?

Das Spiel soll angeblich ein "Third-Person-Fantasy-RPG" sein, "saisonale Inhalte" bieten und "ein paar Dutzend Stunden" lang sein.

Corden zufolge konzentriere es sich zudem auf Nahkämpfe und soll einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler und Spielerinnen bieten.

Brass Lion Entertainment wurde im Jahr 2017 von Manveer Heir, Bryna Dabby Smith und Rashad gegründet. Das erste Spiel des Studios trägt den Namen Corner Wolves und soll ein Action-RPG sein, das im Harlem der 90er Jahre spielt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Corden in jüngster Zeit mit Infos zu Xbox-Spielen von sich reden macht. Mitte des Monats gab er an, dass sich das kommende Obsidian-Rollenspiel Avowed wie ein Mix aus Skyrim und The Outer Worlds spielen soll.

Und zuletzt sagte er, Xbox arbeite gemeinsam mit dem finnischen Unternehmen Mainframe an einem neuen, Cloud-basierten MMO für Xbox-Konsolen, PC und Mobilgeräte.