Bericht: Das neue Anti-Cheat-System von Call of Duty ist bereits geleakt

In dieser Woche präsentierte Activision sein neues Anti-Cheat-System für die Zukunft von Call of Duty, das unter anderem in Call of Duty Vanguard und Call of Duty Warzone zum Einsatz kommen soll.

Nur wenige Tage nach dieser Ankündigung und vermeintlich frohen Botschaft für Spieler und Spielerinnen soll nun aber bereits der Kernel-Level-Treiber geleakt sein.

Ein kontrollierter Leak?

Wie Modern Warzone berichtet, konnte man verifizieren, dass es sich bei dem Kernel-Level-Treiber, der aktuell online im Umlauf ist, um den echten handelt (via VGC).

Bildern zufolge, die die Dateien zeigen, sind diese nicht mehr als ein paar Wochen alt. Rein theoretisch könnte das Cheat-Entwicklern einen Vorsprung geben, indem sie bereits vor Release Zugang zur neuen Anti-Cheat-Technologie erhalten.

Die Quelle des Leaks ist aktuell nicht bekannt. Manch einer vermutet sogar, dass es sich um einen kontrollierten Leak handeln könnte, ein Ablenkungsmanöver, um Cheater auf eine falsche Fährte zu locken. Beweise dafür gibt es aktuell aber nicht.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ricochet umfasst unter anderem serverseitige Tools, die Cheats identifizieren und die Bekämpfung von Cheatern erleichtern sollen. Zum Paket gehört auch der Kernel-Level-Treiber, der auf PCs nach Anwendungen suchen, die Call of Duty manipulieren und beeinflussen sollen.

"Die Software schaltet sich ein, wenn ihr Call of Duty Warzone startet, und schaltet sich ab, wenn ihr das Spiel schließt", hieß es dazu. "Außerdem überwacht und meldet der Kernel-Level-Treiber nur Aktivitäten im Zusammenhang mit Call of Duty".

Wie der Kampf gegen Cheater in Zukunft läuft, erfahren wir, wenn Call of Duty Vanguard am 5. November 2021 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PS4 und Xbox One erscheint.

Ebenfalls in dieser Woche hatte Activision den neuen Zombie-Modus aus Vanguard in einem Trailer vorgestellt.