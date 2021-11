Bericht: EA wollte kein Star Wars Battlefront 3 - DICE soll an weiterem Battlefield-Projekt arbeiten

Bekommen wir jemals ein Star Wars Battlefront 3 von DICE? Es sieht wohl aktuell nicht danach aus, denn neuen Berichten zufolge zeigt Publisher Electronic Arts kein Interesse daran.

Das behauptet jedenfalls der bekannte Insider Tom Henderson. Ihm zufolge hat DICE zwar EA einen Pitch für ein Battlefront 3 vorgelegt, allerdings habe der Publisher diesen aufgrund der hohen Kosten für die Lizenz abgelehnt.

Zu teuer für den Publisher

"Es wurde abgelehnt, weil man 20 % mehr Verkäufe braucht, um die gleiche Menge Geld zu verdienen", schreibt Henderson mit Verweis auf einen früheren Entwickler.

Ebenso merkt er an, dass mehrere leitende Entwickler der Battlefront-Serie im vergangenen Jahr DICE verlassen haben, wodurch eine Fortsetzung ebenso unwahrscheinlich erscheine.

Weiterhin gibt er an: "Obwohl es derzeit den Anschein hat, dass DICE nicht an Battlefront 3 (und stattdessen an einem weiteren Battlefield) arbeitet, befinden sich derzeit zwei Star-Wars-Titel bei EA in der Entwicklung - aber es scheint, dass diese Titel eher auf Story und Einzelspieler fokussiert sind und nicht auf den Multiplayer."

Battlefront 3 was a pitched title from DICE, but ultimately, the title was shot down by EA due to licensing costs.



?It got turned down because it takes 20% more sales to make the same money?, said one past developer. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 20, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Das von DICE entwickelte Star Wars Battlefront 2 wurde im November 2017 veröffentlicht und steckte zu Beginn heftige Kritik ein, weil der Fortschritt im Spiel an Lootboxen gekoppelt war.

Nach der Veröffentlichung gab es infolge dieser Kritik umfassende Änderungen am Spiel, um diese Kritikpunkte auszumerzen, zudem wurden über einen längeren Zeitraum hinweg neue Inhalte veröffentlicht, die bei den Fans gut ankamen.

Wie sieht's bei euch aus? Würdet ihr euch ein Star Wars Battlefront 3 von DICE wünschen? Oder sollte ein anderer Entwickler sich an einem Star-Wars-Multiplayer-Titel in diesem Stil versuchen?