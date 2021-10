Bericht: Far Cry 7 soll einen stärkeren Online-Fokus haben

Moment Mal, Far Cry 7? Wir haben doch gerade erst Far Cry 6 von Ubisoft bekommen. Neuesten Berichten zufolge legt der nächste Teil der Reihe einen stärkeren Fokus auf Online-Aspekte.

Wie Quellen von Axios (danke, VGC) behaupten, habe sich Ubisoft mit einem mehr Online-orientierten Ansatz für ein neues Far Cry beschäftigt.

Erste Andeutungen?

Interessant ist in dem Zusammenhang, dass sich in Far Cry 6 einige QR-Codes zu geheimnisvollen Projekten verbergen. Hinter einem davon wurde ein mögliches Multiplayer-Projekt vermutet.

Im Juni hatte zudem Bloomberg-Journalist Jason Schreier angedeutet, dass sich Far Cry 7 in eine neue Richtung bewegen könnte: "Wenn ich mich richtig erinnere, wollen sie ausgehend von dem, was ich gehört habe, nach [Far Cry] 6 eine radikal andere Richtung mit Far Cry einschlagen", sagte er.

In Zukunft mit mehr Online-Elementen?

Der neuste Teil der Reihe, Far Cry 6, ist seit gestern für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PS4 und PC erhältlich. Wie in den Vorgängern gib es keinen PvP-Multiplayer-Modus, die Story kann aber kooperativ gespielt werden.

Einer der Kritikpunkte beim neuesten Teil ist unter anderem, dass sich das Spiel zu sehr an die bekannte und vertraute Formel hält. Mit einem Richtungswechsel würde Ubisoft also auf diese Kritik eingehen. Es stellt sich dann aber die Frage, ob ein stärkerer Online-Fokus das ist, was die Fans möchten?

Was Alex vom neuesten Teil der Open-World-Shooter-Reihe hält, könnt ihr hier nachlesen.