Bericht: FIFA 23 unterstützt Crossplay und enthält mehr Frauen-Ligen

Erstmals in der Geschichte der Reihe soll FIFA 23 auch Crossplay unterstützen.

Das berichtet jedenfalls xfire und beruft sich dabei auf mit dem Projekt vertraute Quellen.

Was bringt Crossplay?

Mithilfe der Crossplay-Funktion könnten FIFA-Spieler und -Spielerinnen erstmals plattformübergreifend auf PC, PlayStation und Xbox mit- und gegeneinander spielen.

Ferner ist die Rede davon, dass EA seine im vergangenen Jahr eingeführte Hypermotion-Technologie noch einmal ein gutes Stück verbessert hat.

Diese erlaube es den Entwicklern nun, die Bewegungen echter Fußballer in echten Matches mit Stadionkameras zu erfassen, ohne dass diese dafür irgendwelche Anzüge tragen müssen.

In einem internen Meeting hieß es, so könnten "mehr als 100 Mal so viele" Daten in einer Saison aufgezeichnet werden, als es bisher in der Geschichte der Serie der Fall gewesen sei.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Das diesjährige Spiel soll außerdem sowohl die Weltmeisterschaft der Männer als auch der Frauen beinhalten. Ferner plane Electronic Arts, die Lizenzen für Frauen-Ligen und -Teams zu erweitern.

Wie es um die Zukunft der Reihe unter diesem Namen bestellt ist, bleibt indes abzuwarten. In der vergangenen Woche gab es Berichte darüber, dass EA die Partnerschaft mit der FIFA eher als Hindernis für die Weiterentwicklung der Serie betrachte.

Außerhalb eines WM-Jahres sei der einzige Wert, den man durch diese Zusammenarbeit, die "vier Buchstaben auf der Vorderseite der Verpackung", wurde EAs CEO Andrew Wilson zitiert.