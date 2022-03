Bericht: FIFA heißt bald EA Sports Football Club - Grünes Licht für die Namensänderung

Die Namensänderung von Electronic Arts' FIFA-Reihe ist angeblich beschlossene Sache.

Das behauptet jedenfalls Journalist Jeff Grubb in seiner Show Grubbsnax. Seinen Quellen zufolge setzt EA in Zukunft auf einen neuen Namen.

Neues Zuhause im Football Club

"EA Sports Football Club, EA Sports FC, das ist der Name des Spiels", sagt er. Der Entschluss folgt auf Streitigkeiten zwischen EA und der FIFA bezüglich der kostspieligen Lizenz. Auch der Fußballverband selbst hatte sich im Zuge dessen offen für neue Partnerschaften gezeigt.

"Ich habe Markenzeichen dafür gesehen", betont Grubb. "Ich dachte, das könnte nur ein Feature sein, etwa ein Online-Modus, [aber] ich habe mich umgehört [und] das ist es, das ist der Name."

Dabei bezieht er sich auf die entsprechenden Markenzeichen, die registriert wurden, nachdem EA öffentlich mitgeteilt hatte, über eine Änderung des Namens nachzudenken.

Grubb zufolge ist wohl bald mit einer offiziellen Bekanntgabe zu rechnen.

Die aktuelle Lizenzvereinbarung endet anscheinend nach der diesjährigen Weltmeisterschaft. Den Quellen von VGC zufolge soll das diesjährige Spiel aber wohl noch FIFA 23 heißen.

Eine Trennung von der FIFA würde für EA mehr Freiheiten bei der Entwicklung der Reihe bedeuten. Unabhängig davon hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr wichtige Lizenzen verlängert.

Das kommende FIFA 23 soll wiederum ersten Berichten zufolge erstmals Crossplay unterstützen, zwei Weltmeisterschaften umfassen (Männer und Frauen) sowie mehr Frauen-Ligen bieten.