Bericht: God of War Ragnarök könnte im September 2022 erscheinen

Oh Junge, das könnte euch 2022 versüßen: Wie wir wissen, ist das heiß ersehnte Playstation-Projekt God of War Ragnarök für nächstes Jahr geplant - neuesten Gerüchten zufolge für kommenden Herbst.

Die berühmte ruppige Vater-Sohn-Beziehung zwischen Kratos und Jungspund Atreus geht in die nächste Runde und wir können uns 2022 auf ganz viel "Boyyyy!" einstellen, wenn es nicht zu Verzögerungen kommt. Laut einem Tweet des inoffiziellen Konsolen-News-Kanals Playstation Game Size auf Twitter, findet sich Ragnarök in der PlayStation-Datenbank mit dem Datum 30. September 2022 als Veröffentlichungstermin.

? According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022



? Maybe it's Just Place-Holder !



? #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Ein Screenshot oder Ähnliches findet sich dort allerdings nicht als Beleg. Außerdem betont der Post, es könne sich bei diesem Datum auch um einen Platzhalter in der Datenbank handeln.

Es ist also noch etwas Vorsicht geboten, solange noch keine offizielle Ankündigung vorliegt. Es könnte aber darauf hindeuten, dass der Kriegsgott zum Ende des kommenden Jahres auf die virtuelle Bühne zurückkehrt.

Kratos und Atreus wagen sich in Ragnarök auf zu neuen Ufern.

Auf der offiziellen Seite zum Spiel heißt es, "Kratos und Atreus brechen zu einer mythischen Reise auf, um Antworten und Verbündete zu finden, bevor Ragnarök hereinbricht". Nach der Pilgerreise mit der Asche der Mutter im ersten Teil von God of War stürzt sich das Zweiergespann also in das nächste Abenteuer und muss alle der sogenannten "neun Welten" auf der Suche nach Informationen durchreisen.

Dabei werden die beiden nach ihrer letzten Reise 2018 wohl wieder in einen spannenden (und hoffentlich wieder genauso gut erzählten) Konflikt zwischen ihrer komplizierten Vater-Sohn-Beziehung und dem Kampf um das Überleben gerissen. Außerdem spielen diesmal Gottheiten eine Rolle, die wir im letzten Teil noch nicht erlebt haben, so zum Beispiel Thor, der wie ein richtiger, Met-saufender Wikinger daherkommt.