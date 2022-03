Bericht: Gotham Knights könnte laut Händler-Leak früher kommen als gedacht

Einem Aufkleber zufolge, der auf der Hülle des Spiels bei einem irischen Videospielhändler zu sehen war, könnte Gotham Knights unerwartet schon nächsten Monat erscheinen: Als Datum steht der 24.04. auf dem Cover des Spiels, das ist allerdings ein Sonntag.

Bei Gotham Knights wird es sich um ein Action-Spiel von Warner Bros. handeln, das euch mit einer Superheldentruppe aus dem DC-Universum in Kämpfe mit dem Bösen schickt - vor allem ausgelegt auf Koop-Runden. Dabei spielt die Handlung nach der Ära von Batman, der selbst nicht im Team sein wird.

Kürzlich erst hieß es von Warner Bros., dass gleich drei ihrer Spiele - also Hogwarts Lagacy, das Bösewicht-Pendant Suicide Squad: Kill the Justice League und eben auch Gotham Knights - 2022 erscheinen sollen. Ein offizielles Datum gab es aber noch nicht.

Ein Aufkleber auf einer Videospielhülle in Irland würde nun darauf hindeutet, dass das Spiel im April erscheinen könnte, wie ein Foto auf dem Kanal "Hogwarts Legacy News" zeigt:

Gotham Knights releasing earlier than expected? Just seen this in an Irish game store. #GothamKnights #Batman pic.twitter.com/6ooiQ7MjkR — Hogwarts Legacy News ?? (@HogwartsLegacyN) March 4, 2022

Das Release-Datum auf einen Sonntag zu legen, ist allerdings sehr ungewöhnlich. Das würde eher darauf hindeuten, dass das genannte Datum ein Platzhalter ist, auch dafür ist der 24. April allerdings ein ungewöhnlicher Termin. Sicher ist das geleakte Datum aber natürlich noch nicht, denn eine Bestätigung von Warner Bros. steht noch aus. Auch gab es in letzter Zeit nicht allzu viele Informationen zum Spiel, es ist also unklar, ob die Entwicklung wirklich schon in den letzten Zügen ist oder nicht.