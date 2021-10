Bericht: Neuer Xbox-Exklusivtitel von den Banner-Saga-Machern erinnert optisch an Prinzessin Mononoke

Stoic Studios, das Entwicklerstudio hinter der Banner-Saga-Reihe, soll einigen Berichten zufolge an einem neuen Projekt arbeiten, das exklusiv von Xbox veröffentlicht werden soll.

Design-Mix aus The Banner Saga und Prinzessin Mononoke

Sowohl Windows Central als auch GamesBeat-Journalist Jeff Grubb haben Details über die noch unangekündigte Zusammenarbeit enthüllt. Das Projekt soll den Codenamen "Belfry" tragen.

Belfry wird ein Sidescroller, in dem ihr Brawl-Kämpfe bestreiten könnt - ähnlich wie in Dragon's Crown. Designtechnisch soll sich das Spiel an The Banner Saga orientieren und auch Prinzessin Mononoke von Hayao Miyazaki soll eine visuelle Inspiration sein. Zwei wirklich hübsche Artstyles, die dem neuen Spiel da nachgesagt werden.

Zum Gameplay gehören außerdem handwerkliches Arbeiten und Aufrüsten eurer Gegenstände. Das gibt es allerdings in vielen Games und ist daher eher weniger aussagekräftig. Auf eine Bestätigung des Projekts und weitere Details müssen wir wohl geduldig warten.

Auch wenn Microsoft derzeit gerne neue Studios kauft, scheint es sich hierbei nur um ein gemeinsames Projekt zu handeln, ähnlich wie Xbox es mit den Avalanche Studios auch bei Contraband macht.