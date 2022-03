Bericht: PlayStations Game-Pass-Konkurrent könnte nächste Woche vorgestellt werden

Wie es aussieht, könnte Sony schon bald versuchen, dem Game-Pass Konkurrenz zu machen und ihren Abodienst unter dem Projektnamen Spartacus offiziell vorstellen. Laut Bloomberg könnte die Enthüllung schon nächste Woche geschehen.

Die Information, dass das Spieleunternehmen bald das neue Gaming-Abonnement vorstellen wolle, basieren laut den Bloomberg-Journalisten Jason Schreier und Takashi Mochizuki auf den Aussagen von Sony-Insidern. Diese wollten aber offenbar anonym bleiben.

Bei dem neuen Dienst für Spiele on Demand könnte es sich um eine Art PlayStation-Game-Pass handeln, der eine Reihe von Sony-Hits der letzten Jahre, aber auch einige Klassiker enthalten dürfte. Dabei sollen auch die beiden Dienste PlayStation Now und PlayStation Plus unter einem Service vereint werden, wobei auch die Wahl aus mehreren Abo-Stufen möglich sein soll.

Mit dem Abo-Service Spartacus versucht Sony an den Xbox Game Pass anzuknüpfen - aber wird es darin auch Blockbuster wie God of War Ragnarök geben?

Des Weiteren heißt es bei Bloomberg, dass die teuerste Abo-Stufe neben dem Spielkatalog angeblich auch Demos und Online-Streaming-Möglichkeiten enthalten könnte.

Während die PlayStation in Sachen Verkaufszahlen und Beliebtheit einen sehr guten Stand innerhalb der Spielebranche besitzt, ist der Gamepass als Aboservice bisher ein Alleinstellungsmerkmal von Microsoft, an das die Angebote von Sony nicht anknüpfen konnten. Es könnte also interessant werden, wie es sich für Sony auszahlt, wenn diese PlayStation-Lücke geschlossen wird.

Einen möglichen Nachteil wittert Bloomberg für Sony allerdings bereits: Es ist noch nicht klar, ob neue PlayStation-Blockbuster von Tag eins an im Abo-Service verfügbar sein werden, wie es bei einigen Game-Pass-Titeln der Fall ist. Ein Starfield könnte zum Beispiel einige Leute motivieren, sich den Dienst von Microsoft zu holen und ob es bei PlayStation vergleichbare Day-One-Spiele geben wird, wird sich erst zeigen.