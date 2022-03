Bericht: Preis für das GTA-5-Upgrade auf PS5 und Xbox Series wurde geleakt

Ein litauischer Online-Shop könnte einen Preis für das PS5- und Xbox-Series-Upgrade von GTA 5 veröffentlicht haben. Dass das Spiel für die neuste Konsolen-Generation erscheinen wird, ist bekannt und wohl auch keine Überraschung, wenn man bedenkt, wie viele Versionen von GTA 5 bereits auf dem Markt waren.

Das Datum für die neue GTA-5-Version gab es bereits: In zwei Wochen am 15. März ist es so weit. Der Preis ist aber noch nicht offiziell bekannt. Nun hat der litauische Online Store Gameroom das Spiel gelistet und zwar für 40,00 Euro. Grund zur Vorsicht ist bei dieser Enthüllung aber trotzdem geboten, denn bestätigt wurde der Preis aus dem Leak noch nicht.

Das Spiel um Action, Autos und Kriminalität von 2013 ist bis heute eines der am häufigsten verkauften Games mit den besten Verkaufszahlen insgesamt: Der Titel erzielte ganze 800 Millionen Dollar bereits am ersten Tag und eine Milliarde bis Tag 3. Ein Upgrade des der Open-World-Action könnte sich also noch einmal für Rockstar lohnen.

So sieht die Verkaufsseite des GTA-5-Upgrades bei Gameroom aus.

Eben diese verbesserte Version von GTA 5 soll einige neue Inhalte und Features, darunter deutliche optische Verschönerungen und eine bessere Bildrate ermöglichen. Die Features auf einen Blick hat euch Benjamin ja gestern schon geliefert. Nach dem verhältnismäßigen Flop der Definitive Edition hat Rockstar mit der Upgrade-Version aber auch einiges wieder aufzupolieren.