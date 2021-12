Bericht: Sonic Frontiers erscheint womöglich im November 2022

Wann genau erscheint das in diesem Monat angekündigte Sonic Frontiers? Von offizieller Seite ist bisher nur von "Ende 2022" die Rede, womöglich ist nun aber ein konkreter Termin geleakt.

Die Information stammt vom Twitter-Account PlayStation Game Size, der sich mit Einträgen in der offiziellen PlayStation-Datenbank befasst.

Sonic rast in den November

Dem Datenbankeintrag zu Sonic Frontiers zufolge könnte das Spiel am 15. November 2021 erscheinen. Vorausgesetzt, es handelt sich dabei nicht um einen Platzhalter.

Ferner könnte natürlich die andauernde Corona-Pandemie zu weiteren Verzögerungen führen, wie es in jüngerer Vergangenheit bei vielen Spielen der Fall war.

? According To Playstation Database , Sonic Frontiers Coming November 15th 2022



? Maybe it's Just Place-Holder !



? #PS5 #Sonic pic.twitter.com/DWiKZqCjLE — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Erstmals mit offenen Zonen

Sonic Frontiers ist das erste Sonic-Spiel, in dem ihr euch in offenen Zonen austoben könnt. Um die Entwicklung kümmern sich erfahrene Mitglieder des Sonic-Teams unter der Leitung von Produzentin Sachiko Kawamurader und Direktor Morio Kishimoto.

Im Spiel verschlägt es euch unter anderem auf die Starfall-Inseln, in dichte Wälder, unter rauschende Wasserfälle, in die Wüste und in viele weitere Umgebungen.

"Sonic Frontiers ist ein großer Schritt nach vorne für das Franchise und bietet ein weiterentwickeltes Spielerlebnis, das sowohl von langjährigen Sonic-Fans als auch von Action-Adventure-Enthusiasten genossen werden kann", sagte Takashi Iizuka, Creative Officer des Sonic-Team-USA, zur Ankündigung

"Dank der Bemühungen der talentierten Entwickler von Japans Sonic-Team haben wir ein völlig neues Sonic-theHedgehog-Spielerlebnis erschaffen, in dem die Spieler üppige und weitläufige Landschaften in Sonics typischer Geschwindigkeit und mit den entsprechenden Fähigkeiten erkunden können. In Sonic Frontiers lauern an jeder Ecke viele Twists - wir freuen uns daher darauf, in den kommenden Monaten weitere Informationen über das Spiel zu enthüllen."

Sonic Frontiers wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch veröffentlicht.