Bericht: Ubisoft arbeitet an einem kleineren, auf Stealth fokussierten Assassin's Creed

Basim soll angeblich der Star eines neuen und kleineren Assassin's-Creed-Projekts sein, an dem Ubisoft derzeit arbeitet.

Bekannt ist Basim aus Assassin's Creed Valhalla und den Berichten zufolge sei später in diesem Jahr oder Anfang 2023 damit zu rechnen.

Klein, aber fein?

Bloomberg berichtet aktuell unter Berufung auf "der Entwicklung nahestehende Quellen" darüber. Und laut unseren englischen Eurogamer-Kollegen haben sie ebenfalls davon gehört.

Die Rede ist zudem davon, dass die Stadt Bagdad in dem Spiel vorkommen könnte.

Ursprünglich sei das Ganze als Erweiterung für Valhalla geplant gewesen, habe sich mittlerweile aber zu einem eigenständigen Projekt entwickelt. Die Weltgröße sei nicht mit Valhalla oder Odyssey zu vergleichen, vielmehr mit einer der kleineren Regionen aus diesen Spielen.

Es wird zudem erwartet, dass die Geschichte von Basim vor den Ereignissen in Valhalla weiter ausgebaut wird.

Gegenüber Bloomberg wollte Ubisoft "Gerüchte oder Spekulationen" nicht kommentieren und verweist auf sein "solides und aufregendes Line-up an Spielen", die in Arbeit seien.

Vor kurzem hatte Valhallas Produzent José Araiza gegenüber unseren englischen Kollegen bereits eine Rückkehr von Basim angedeutet.

"Ja", sagte er. "Die Antwort ist ja. Ich werde keine weiteren Einzelheiten nennen. Aber ja, du wirst definitiv mehr von Basim sehen."