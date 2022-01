Bericht: Xbox-Version von Age of Empires 4 im Xbox Insider Hub aufgetaucht

Können wir Relics Age of Empires 4 in Zukunft auch auf der Xbox spielen? Anscheinend gibt es gerade entsprechende Experimente.

Wie der Twitter-Account @ALumia_Italia, der Microsofts Codenamen im Insider Hub für verschiedene Produke im Auge behält, berichtet, ist im Xbox Insider Hub nun ein Eintrag namens "XIP_CAR_JANUARY_2022" vorhanden.

Ein Cardinal kommt

Die Bezeichnung "CAR" stehe dabei für "CARDINAL", Microsofts internen Codenamen von Age of Empires 4.

Bestätigt wurde eine Umsetzung des Spiels für Konsolen bisher nie, allerdings auch nicht ausgeschlossen.

XIP_CAR_JANUARY_2022 (aka CARDINAL_JANUARY_2022) now available for internal testing in the Xbox insider Hub — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 8, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Wir schauen uns unsere Optionen an", sagte Franchise Creative Director Adam Isgreen im April 2021 zu diesem Thema, wie ihr hier in meinem Artikel nachlesen könnt.

"Wir haben im Moment noch nichts anzukündigen. Wir haben hier eine PC-fokussierte Strategieserie und wir wollen sicherstellen, dass wir diesen Fokus vorerst beibehalten, aber für die Zukunft werden wir uns das ansehen. Im Moment gibt es keine Versprechungen. Wie du weißt, wenn du andere RTS gespielt hast, die den Sprung zwischen PC und Konsole gemacht haben, kann das eine echte Herausforderung sein. Diesen Sprung zu machen, kann wirklich schwierig sein, also müssen wir eine Menge darüber nachdenken, wie wir es angehen wollen, wenn wir es angehen wollen."

Neben Halo Wars wäre es nicht das erste Microsoft-Echtzeistrategiespiel auf einer Konsole, wenngleich Halo Wars ursprünglich exklusiv für Konsolen designt wurde. Es wäre daher spannend zu sehen, wie man Age of Empires 4 für eine Xbox-Veröffentlichung anpasst.

Der Erfolg der Umsetzung des Microsoft Flight Simulator könnte das Unternehmen womöglich dazu anspornen, es auch mit Age of Empires 4 zu versuchen.