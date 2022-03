Bethesda: "Die Spieler werden wegen Starfield den Verstand verlieren"

Stück für Stück hat uns Bethesda mit Informationshäppchen zu Starfield gefüttert. Jetzt spricht Design Director Emil Pagliarulo in einem neuen Blog-Beitrag von Bethesda über seine Zeit bei Bethesda und seine Arbeit mit dem Starfield-Team.

Pure Begeisterung von Design Director

"Aber dann kommt man an den Punkt, an dem die Systeme wirklich anfangen, online zu gehen, und die Dinge fangen an, gut zu funktionieren und zusammenzuwachsen, und man sieht, wie sich alles zu der Vision formt, die man hatte, als man sich auf diese verrückte Reise begab", beginnt Pagliarulo.

"Als das zum ersten Mal mit Starfield passierte, war es wirklich ein 'Oh. Oh wow. Das ist... Das ist... etwas ganz Besonderes. Die Spieler werden ihren Verstand verlieren.' Jetzt müssen wir es nur noch fertigstellen!"

Laut dem Design Director versuche das Team bei seiner Arbeit stets die Perspektive des Spielers einzunehmen und mache täglich Fortschritte bei der Entwicklung.

"Unser inoffizielles Studiomotto lautet: 'Großartige Spiele werden gespielt, nicht gemacht.' Und das bedeutet, dass wir Starfield in jeder Phase der Entwicklung so erleben, wie es ein Spieler tun würde. Wir sind brutal ehrlich zu uns selbst, was Spaß macht und was nicht, was funktioniert und was nicht - und wir tun, was wir tun müssen, damit die Spieler die Erfahrung bekommen, die sie erwarten und die sie verdienen."

Eine Prognose für den Sommer

Das klingt sehr ambitioniert. Erste Einblicke in das Sci-Fi-Spiel von Bethesda zeigen Orte, Völker und lassen und wissen, dass wir selbst mit unserem Gameplay aktiv an der Geschichte von Starfield mitschreiben können.

Am 11. November 2022 soll das Spiel voraussichtlich erscheinen - während der diesjährigen E3-Saison stehen die Chancen also gut, einen tieferen Blick auf die Welt von Starfield zu werfen.