Black Desert Online feiert 5. Geburtstag und kündigt neue Klasse an - aktuell kostenlos auf Steam!

Black Desert Online feiert fünfjähriges Jubiläum

Pearl Abyss kündigt eine neue Klasse und weitere Inhalte an

Bis zum 9. März gibt es das MMORPG kostenlos auf Steam

Es ist Black-Desert-Tag. Heute vor genau fünf Jahren startete das koreanische MMORPG in Europa. Entwickler Pearl Abyss ist auch als Publisher für die hübsche Welt der Lahn, Shai und Kunoichi verantwortlich.

Zur Feier dieses ersten größeren Jubiläums hat Pearl Abyss einige neue Inhalte für Black Desert Online angekündigt. Zu den 18 bestehenden Klassen gesellt sich eine neue dazu - die Sages ("die Weisen").

Zur neuen Klasse gibt es kaum Informationen, nur ein kleines Zitat auf der offiziellen Webseite von Black Desert Online. "Bald werden die blutäugigen dunklen Invasoren diese Ländereien aufsuchen. An diesem Tag werde ich aus der Ewigkeit zurückkehren."

Auch ein kompetitives Event soll es in Black Desert künftig geben. Die "Best-in-Class-Meisterschaft wird auf den EU- und NA-Servern ausgetragen und soll ermitteln, welcher Spieler der Beste seiner Klasse ist. Vielleicht könnt ihr bis dorthin mit der Weisen ein wenig trainieren, noch ist sie ein unbeschriebenes Blatt."

Damit ihr mit der Weisen auch etwas zu tun habt, kündigt Pearl Abyss Atoraxxion an, einen neuen Koop-Dungeon. Den Dungeon werdet ihr am Ende der Valencia-Hauptquestlinie finden. Wenn ihr den geheimen Raum in der uralten Steinkammer aufsucht, werdet ihr einen Eingang hinter dem uralten Wächter sehen. Durch dieses Tor müsst ihr hindurch, wenn ihr den neuen Dungeon gemeinsam betreten wollt.

Eine separate Instanz ist der Dungeon aber nicht. Der offene Dungeon ermöglicht es euch auch, andere Abenteurer zu treffen - so wie auch im Gyfin-Rhasia-Tempel. Atoraxxion wird jedoch um einiges größer sein als Gyfin-Rasia, da hier genug Raum für mehr gleichzeitige Spieler geboten werden muss. In einigen Kammern und Verliesstrukturen müsst ihr mit bis zu vier anderen Abenteurern zusammenarbeiten.

Generell soll Atoraxxion lange Sessions und viel strategisches Geschick erfordern. Eine effektive Rolleneinteilung der Teilnehmer wird an einigen Stellen von höchster Wichtigkeit sein. Dabei werdet ihr mit einer Vielzahl antiker Waffen konfrontiert.

Zum Schluss gibt Pearl Abyss zu beachten, dass trotz des neuen Dungeons auch weiterhin Veröffentlichungen weiterer Jagdgebiete geben wird, die den Solo-Spielern neuen Content liefern werden.

Bis zum 9. März ist Black Desert Online - Remastered darüber hinaus kostenlos auf Steam erhältlich.