Blasphemous: Ende A und B freischalten (Pfad des Gläubigen und Unwürdigen)

Blasphemous ist eines der besten und packendsten Metroid- bzw. Castlevania-artigen Spiele, die ihr in diesem breitflächig beackerten Feld finden könnt.

Es steckt voller Geheimnisse und genial miteinander verknüpfter Locations, die zu entdecken den größten Reiz des düsteren Abenteuers ausmacht.

Ähnlich wie in Spielen à la Castlevania: Symphony of the Night, Hollow Knight oder Bloodborne gibt es mehrere Enden - zwei an der Zahl, ein gutes und ein böses -, von denen die A-Variante (das gute Ende) so tief versteckt ist, dass man es kaum ohne Hilfestellung finden dürfte.

Jedes Ende verschafft euch eine eigene Trophäe: "Der Pfad des Gläubigen" für Ende A und "Der Pfad des Unwürdigen" für Ende B.

Lest hier, wie ihr alle Enden in Blasphemous freischalten könnt und was dafür zu tun ist.

Ende B in Blasphemous freischalten Dieses Ende gilt als das schlechte von beiden. Die meisten Spieler, die Blasphemous durchspielen (was an sich schon eine Leistung ist), dürften es im ersten Durchgang erreichen, da man eigentlich nichts beachten muss. Anforderungen Folgt dem Verlauf des Spiels bis zum Finale und besiegt den Endboss ohne weitere Vorbereitungen.

Ihr dürft die zum Erreichen von Ende A erforderlichen Schritte (siehe unterhalb) nicht vollständig abschließen.