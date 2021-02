Bravely Default 2 Test - Um der alten Zeiten willen

Bravely Default 2 ist wohlige Nostalgie-Wärme. Als ich vor ein paar Tagen noch bei -15 Grad in eine Decke mit der Switch eingerollt war, erinnerte es mich daran, wie ich bei einem Schnee"sturm" mit dem Fahrrad kilometerweit fuhr, um Final Fantasy 4 (oder besser 2 US) zu kaufen. Als das Wetter sich jetzt zu +20 drehte, erinnerte es mich daran, wie ich durch den Berliner Frühling fuhr, um Final Fantasy 6 (oder wieder besser US 3) zu kaufen. Es fühlte sich gut an. Wie diese wohligen Erinnerungen. Wonach sich Bravely Default 2 nicht anfühlt, ist ein "neues" Spiel. Aber das ist in diesem Falle wohl okay so.

Bravely Default 2 lockt euch mit wohliger Fantasy-Zuckerwatte

Ihr habt eine durch und durch, fast schon an den Grenzen der Schmerzgrenze schwebende Klischee-Handlung mit gestrandeten Helden, entführten Prinzessinnen (die schnell gerettet werden und sich als Heiler entpuppen) und Kristallen. Natürlich gibt es Kristalle. Diese sind hier dann zwar auch irgendwie das Zeug, das die Welt zusammenhält und in den Händen des Bösen nicht gut aufgehoben wäre, aber zum Glück auch etwas mehr. So etwas wie Job-Kristalle, die definieren, was ein Held kann. Zauber, Hauen, Heilen. Das Übliche. Solltet ihr hier irgendwas suchen, was in eurem J-RPG-Leben noch nicht vorkam, dann ist das das falsche Spiel. Wiederum ist in diesem Falle wohl okay so.

Es war eine Story, der ich gern folgte, nicht alles wegdrückte, ernste Probleme hätte, euch Details aus dem Mittelteil zu erzählen, und zum Ende etwas gestreckt fand. Alles auf eine weit weniger schlimme Weise, als das jetzt klingen mag. Das hier ist wohlige Fantasy-Zuckerwatte. Man genießt die Sekunde, die sie da ist, und danach verpufft der Eindruck, als wäre nie was gewesen und nur eine insgesamt doch schöne Erinnerung bleibt. Sicher, einige der Dialoge sind an der Grenze zu schmerzhaft, einige überschreiten sie. Warum manche Figuren einen, ich würde sagen bestenfalls improvisierten, australischen Akzent haben, na gut, kann man ja auch mal machen.

Manchmal hübsch, meist aber weniger. (Bravely Default 2 Test)

Was auf jeden Fall gut gelöst wurde, ist die Einbindung der Vorgänger. Wenn ihr sie gespielt habt, dann seid ihr sofort in relativ vertrauten Fahrwassern, was die Welt und viele Figuren angeht. Wenn nicht, dann müsst ihr euch nicht die geringsten Sorgen machen. Ich kannte die beiden früheren 3DS-Spiele nicht und hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich irgendwo im Regen stehen gelassen wurde, während Fans anerkennend mit der Zunge schnalzen. Das ist so gut umgesetzt, wie es nur geht, und nach ein paar Stunden seid ihr dann eh drin. Und da liegen noch viele Stunden vor euch. Ich bin nicht zuletzt deshalb ein wenig spät dran, weil ich das Ende unterschätzt habe - es zog sich dann doch noch auf 60+ Stunden. Wow. Über 60 Stunden. Und ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt alles zu lange dauert. Das ist eine Leistung, das kann nicht jeder J-RPG-Grinder.