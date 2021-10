Call of Duty feiert ab heute Halloween: Jede Menge Events für Warzone und Cold War

Activision hat ein gruseliges Event für Call of Duty Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War für den Spooktober angekündigt. Das Halloween-Event mit dem Namen "The Haunting" wird vom 19. Oktober bis zum 2. November 2021 in beiden Spielen stattfinden.

Die Pflicht ruft auch an Halloween

"Spielt und schließt zeitlich begrenzte Event-Herausforderungen und -Modi ab, um exklusive Event-Belohnungen, eine neue Waffe und mehr als euren gerechten Anteil an Schrecken freizuschalten", heißt es in einem Trailer für das Horror-Event, das schon vor den Toren der beiden CoD-Titel steht.

In Warzone findet ihr den neuen Modus "Geister von Verdansk", der gestorbene Operatoren als Geister wiederbelebt, nachdem sie das erste Mal eliminiert wurden. Die körperlosen Gespenster geistern diese dann auf der Karte umher - ohne Waffen, aber dafür mit übernatürlichen Fähigkeiten. Als "geistiger Nachfolger von Zombie Royale" habt ihr es hier mit einer lebenden und einer untoten Bedrohung zu tun.

Cold War erhält gleich drei zeitlich begrenzte Multiplayer-Modi: Infected, Prop Hunt Halloween und Scream Deathmatch. Zusätzlich wird die Nuketown-Map passend zum Halloween-Fest geschmückt. Schließt ihr die Herausforderungen in "The Haunting" ab, werdet ihr unter anderem mit einem LAPA SMG belohnt.

Um richtig geisterhafte Gruselstimmung zu verbreiten, könnt ihr im Laufe des Events in die Haut von Scream und Frank the Rabbit schlüpfen und euren Gegenspielern einen Schrecken einjagen. Die beiden Skins gibt es neben einigen Halloween-Bundles im Store zu kaufen. Donnie Darko bekommt ebenfalls ein eigenes Bundle.

Auf der offiziellen Webseite des Spiels gibt es weitere Details zum Event. Raven Softwares Call of Duty Warzone erschien am 10. März 2020 für PC, PlayStation und Xbox, Treyarchs Black Ops Cold War am 13. November 2020 für PC und Konsolen.