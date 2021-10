In Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty Warzone wird das Oktoberfest mit einem Skin und Waffen-Bauplänen gefeiert, während das Handygame Call of Duty Mobile mit Lederhosen und Bier die achte Season und damit seinen zweiten Geburtstag einleitet.

