Call of Duty und Co. doch nicht exklusiv für die Xbox? Microsoft mach den PlayStation-Spielern Hoffnung

Nachdem Microsoft die teure Übernahme von Activision Blizzard bestätigt hatte, fragten sich die Spieler, wie Call of Duty, Overwatch und Co. nun in das Xbox-Ökosystem eingegliedert werden. Microsoft hat sich inzwischen dazu geäußert.

Ja, Activision-Blizzard-Spiele landen im Game Pass

Durch die Akquisition von Activision Blizzard stehen Microsoft viele Franchises zur Verfügung: Diablo, Overwatch, Call of Duty, StarCraft und WarCraft sind die bekanntesten. Wie das Unternehmen bestätigte, sollen die Titel aus dem Hause Acti-Blizz in den Game Pass aufgenommen werden - vermutlich aber erst im nächsten Jahr, wenn der Deal vollständig abgeschlossen ist.

Xbox-Chef Phil Spencer sagte, dass "wir [bei Xbox] so viele Activision-Blizzard-Spiele wie möglich im Game Pass anbieten werden, sowohl neue Titel als auch Spiele aus dem unglaublichen Katalog von Activision Blizzard".

Neben einer großen Ladung neuer Spiele für den Game Pass stockt Microsoft ganz nebenbei die Zahl seiner Entwicklungsstudios auf 30 auf und vereint bald viele alteingesessene Communitys unter seinem Dach.

Microsoft will Rücksicht auf PlayStation-Spieler nehmen

Wie Spencer bestätigt, brauchen sich Spieler anderer Plattformen nicht ganz so viele Sorgen zu machen wie befürchtet. Wie Bloomberg berichtet, sagte Spencer: "Es ist nicht unsere Absicht, Communitys von dieser Plattform wegzuziehen, und wir bleiben dem verpflichtet."

Ähnliche Kommentare gab es auch vor dem Abschluss der Übernahme von Bethesdas Muttergesellschaft Zenimax und bis auf bereits bestehende Spiele oder Vereinbarungen geht der Trend mit Starfield, Redfall und The Elder Scrolls 6 eher zur Xbox- und PC-Exklusivität.

Dennoch sollen laut Bloomberg-Quellen "einige der Spiele von Activision" weiterhin für PlayStation-Konsolen zur Verfügung stehen, einige andere Inhalte soll es nur noch im Xbox-Ökosystem geben. Über die Nintendo Switch verloren Spencer und die Quellen kein Wort, obwohl Overwatch und Diablo 3 auch dort spielbar sind.

So schätzen es die Analysten ein

Wie aus einem Pressebericht des Analystenhauses Wedbush hervorgeht, besteht die Möglichkeit, dass die Akquisition von den Kartellbehörden auf die möglichen Auswirkungen auf Sonys PlayStation-Konsolen geprüft wird. Immerhin war "Call of Duty in den letzten 18 Jahren das meistverkaufte Spiel auf der PlayStation-Plattform". Die Analysten spekulieren über Einschränkungen, die Microsoft dazu verpflichten könnten, Sony die Spiele von Activision zu unveränderten Bedingungen anzubieten.

From a regulatory perspective, MSFT is not under the same level of scrutiny as other tech stalwarts (Amazon, Apple, Facebook, Google) and Nadella saw a clear window to make a major bet on consumer with Activision. We assign ~80% chance deal gets green light by Beltway/Brussels. — Dan Ives (@DivesTech) January 19, 2022

Trotzdem sieht Dan Ives von Wedbush eine etwa 80-prozentige Chance, dass der Deal grünes Licht erhält. Da ein einziger Entwickler im Gleichgewicht der Branchen-Mächte jedoch nicht allzu sehr ins Gewicht fallen dürfte - Microsoft kauft ja nicht Sony und Nintendo auf einmal - und es weiterhin andere starke Publisher auf dem Markt gebe, sei die Sorge um eine mögliche Monopolstellung doch eher klein.

"Die Übernahme ist zwar groß, aber Microsoft wird nicht zum größten Spielehersteller, sodass es schwer ist, von monopolistischem Verhalten zu sprechen", sagt die Chefanalystin von Creative Strategies, Carolina Milanesi gegenüber AFP. Ein Kräftemessen mit dem chinesischen Gaming-Riesen Tencent könne der Branche sogar guttun.