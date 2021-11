Call of Duty Vanguard: Captain America und Indiana Jones könnten zu Besuch kommen

Dataminer behaupten, dass sie Hinweise auf Captain America und Indiana Jones in den Spieldateien von Call of Duty Vanguard gefunden haben.

Neue Crossover bahnen sich an

Das Crossover soll durch Artworks entdeckt worden sein, die angeblich im Shop des Spiels für die beiden Charaktere genutzt werden sollen. Ein Twitter-Nutzer postete die beiden Bilder zusammen mit den Dateinamen, die dieser netterweise direkt aufdröselt.

So heißen die beiden Dateien "S4_AH_SET_CAPTAINAMERICA" und "S4_AH_SET_INDIANAJONES". Das S4 soll dabei für Call of Duty Vanguard stehen und das AH interpretiert er als "American Heroes"-Event.

Sowohl Indiana Jones als auch Captain America passen wunderbar in die Zeitlinie von Vanguard, da auch ihre Geschichten sich zeitlich rund um den Zweiten Weltkrieg bewegen.

Auch ein großer Anime könnte in Vanguard bald eine Rolle spielen

Für Call of Duty sind solche Crossover nicht neu, immerhin tummelten sich bereits John McClane aus Stirb Langsam und John Rambo auf der Verdansk-Karte. Zu Halloween statteten die kultigen Horrorgestalten aus Scream, Saw und Texas Chainsaw Massacre Warzone einen Besuch ab.

Ein Bündel mit einem solchen Skin kostete bisher 2.400 CoD-Points - also etwa 17 Euro. Da Vanguard nächsten Monat in Warzone integriert wird, können wir davon ausgehen, dass auch das Battle-Royale etwas von den neuen Helden Amerikas haben wird.

Letzte Woche entdeckten Dataminer außerdem erste Anzeichen auf ein Crossover mit dem beliebten Anime Attack on Titan. In den Spieldateien wurden angeblich die unverkennbaren Schwerter des Aufklärungstrupps gefunden.

Seems the Attack on Titan crossover is confirmed. Here is the sword model that is inside of Vanguard.



Big credit to @DRAKEHURLEYYT for finding the model through Greyhound.

Call of Duty Vanguard von Entwickler Sledgehammer Games erschien am 5. November 2021 für PC, Xbox und PlayStation.