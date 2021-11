Call of Duty Vanguard kostenlos spielen - morgen geht die viertägige Testphase los!

Activision will Shooter-Fans bereits zwei Wochen nach dem Launch von Call of Duty Vanguard eine kostenlose Testversion des Titels anbieten. Bei dieser wird das gesamte Multiplayer-Angebot vier Tage lang freigeschaltet.

Eure Chance, den Shooter von Sledgehammer Games auszuprobieren

Ab dem 18. November 2021 um 19:00 Uhr könnt ihr euch vier Tage lang im neuen Call of Duty austoben. Solche Gratis-Wochenenden hat Publisher Activision schon öfter angeboten - so früh wie bei Vanguard allerdings noch nie.

Warum also schon jetzt ein langes Gratis-Wochenende abhalten? Neben den deutlich niedriger ausgefallen Verkaufszahlen in Großbritannien im Vergleich zu Call of Duty Black Ops Cold War gibt es einen weiteren zeitlichen Grund.

Das Testwochenende fällt mit der Veröffentlichung des großen Rivalen Battlefield 2042 zusammen, der am 19. November 2021 erscheint. Auch die Multiplayer-Beta von Halo Infinite wurde diesen Montag veröffentlicht und stiehlt seither vielen anderen Titeln auf Steam die Show.

Call of Duty Vanguard erschien am 5. November 2021 für Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und PC. Gönnt ihr euch den Gratis-Shooter-Spaß oder liebäugelt ihr viel mehr mit Battlefield, Halo und Co.? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.