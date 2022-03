Call of Duty: Vanguard lässt euch zwei Wochen lang gratis spielen

Zum ersten Mal in der Geschichte von Call of Duty: Vanguard bietet Activision eine zweiwöchige kostenlose Testversion für die Multiplayer-Inhalte an.

Diese Inhalte erwarten euch in der kostenlosen Probezeit

Vom 30. März bis zum 13. April könnt ihr euch auf den Multiplayer-Karten und -Modi austoben und müsst dafür nicht einen Cent bezahlen. Die "abwechslungsreiche Multiplayer-Playlist mit den beliebtesten Karten von Vanguard" für die Probezeit soll Shipment, Das Haus, Casablanca sowie Gondola enthalten.

Auch ein neuer Modus in den Alpen erwartet alle Gratis-Spieler. Mit neuen Fahrzeugen, die euch über die Berge bringen, habt ihr das Ziel alle Stützpunkte zu erobern. Ihr könnt nach eurem Tod an einer bereits eingenommenen Basis respawnen und dort an den Kaufstationen zusätzliche Waffen, Fähigkeiten und Fahrzeuge kaufen. Geld dafür erhaltet ihr durch das Einnehmen der Punkte und durch das Töten von Gegnern.

Viel mehr Informationen liefert Activision in ihrem Blog-Post nicht. Aber probieren geht hier über studieren - vor allem, wenn es eine gratis Kostprobe ist.