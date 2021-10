Call of Duty Vanguard: Der Preload beginnt morgen und so groß ist der Download

Activision hat die Preload-Details von Call of Duty Vanguard für PlayStation- und Xbox-Konsolen bestätigt. Download-Größe, benötigter Speicherplatz und Preload-Termine sind nun bekannt.

In einem Blog-Beitrag auf der offiziellen Webseite von Call of Duty werden diese Informationen enthüllt. Activision behauptet dort zudem, dass eine "neue On-Demand-Textur-Streaming-Technologie" den benötigten Speicherplatz um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu früheren Titeln der Serie auf den Next-Gen-Konsolen und dem PC senkt.

So viel Platz müsst ihr auf Xbox und PlayStation frei machen

Beginnen wir mit der Xbox. Auf der Xbox One werden 56,6 GB Speicherplatz benötigt, der tatsächliche Download weicht von dieser Größe nicht ab. Er ist sogar exakt gleich groß. Dasselbe gilt für die Xbox Series X oder S. Ihr braucht 61 GB freien Speicher und der Download ist 61 GB groß. Perfekt. Der Preload für alle Xbox-Nutzer startet am 29. Oktober 2021 um 6:00 Uhr.

Auf der PlayStation gibt es einen Unterschied zwischen benötigtem Speicherplatz und der Download-Größe. Die PS4 braucht 93,12 GB freien Speicher und lädt 54,65 GB herunter, während die PS5 89,84 GB Speicherplatz benötigt und ihr Download 64,13 GB groß ist. Mit dem Herunterladen könnt ihr schon am 29. Oktober 2021 um Mitternacht beginnen.

Zur Installation auf dem PC gibt es derzeit noch wenig Informationen. Der Preload soll am 2. November 2021 beginnen, Details zu Hardware-Spezifikationen (Mindestanforderungen und Empfehlung) sollen in den kommenden Tagen folgen.

Sehen wir uns an, wie große die letzten beiden CoD-Spiele mit der Zeit geworden sind, können wir erahnen, dass es lange nicht bei dieser Größe bleiben wird. Derzeit belegen Modern Warfare und Black Ops Cold War dank der vielen Inhaltsupdates ungefähr 200 GB - einzeln!

Call of Duty: Vanguard wird von Sledgehammer Games entwickelt und erscheint am 5. November 2021 für PC, PlayStation und Xbox.