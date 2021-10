Call of Duty Vanguard zeigt seine Zombies im neuen Trailer

Wie sehen wohl die Zombies in Call of Duty Vanguard aus? Nun, es sind immer noch Zombies, erwartet euch also keine großen Revolutionen in Sachen Design und Co.

Dennoch ist der Zombie-Modus des neuesten Teils der Reihe das erste Zombie-Crossover in der Geschichte von Call of Duty.

Mit Black Ops Cold War verbunden

Activision zufolge ist Vanguards Zombie-Modus, der übrigens von Treyarch und nicht von Sledgehammer Games (für Kampagne und Multiplayer verantwortlich) entwickelt wird, "der Vorläufer von Black Ops Cold War Zombies".

"Diese kooperative Erfahrung setzt die Geschichte von Dark Aether fort und verwebt sie mit ihr, um eine tiefgreifende Geschichte zu schaffen, während das Kern-Gameplay, für das der Modus berühmt ist, weiterentwickelt wird."

"Von Stalingrad bis Shi No Numa: Ihr bekämpft von Lists untote Armee an allen Fronten", heißt es.

Nachfolgend seht ihr den neuen Trailer:

Und was sagt ihr zum Zombie-Modus von Call of Duty Vanguard? Seid ihr angefixt? Oder ist es im Grunde das, was ihr erwartet habt?

Call of Duty Vanguard erscheint am 5. November 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PS4 und Xbox One, lange müsst ihr also nicht mehr darauf warten.

In dieser Woche hatte Publisher Activision das neue Anti-Cheat-System für Call of Duty vorgestellt, das in Zukunft dafür sorgen soll, dass ihr beim Spielen nicht mehr von Cheatern und Hackern genervt werdet.