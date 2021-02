Call of Duty Warzone und Black Ops Cold War - Operator Naga und neue Waffen im Battle Pass zu Season 2

Es gibt Einblicke in den kommenden Battle Pass zu Season 2 in Warzone und Black Ops Cold War

Damit erhaltet ihr Operator Naga, zwei neue Waffen, Skins und Blaupausen

Bei der höchsten Stufe, Tier 100, könnt ihr einen ganzen Schatz voller Belohnungen erhalten

Morgen, am 25. Februar 2021, beginnt die 2. Saison von Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone. Jetzt gibt es Einblicke in den kommenden Battle Pass mit 100 freischaltbaren Tiers. Darin warten zwei kostenlose Waffen, 20 Blaupausen für noch mehr Feuerkraft sowie Naga als neuster Operator.

Sobald das Season-Update morgen online geht, warten einige Neuerungen auf euch. So kommen zum Beispiel zwei neue Waffen ins Spiel, die ihr euch gratis mit dem Battle Pass erarbeiten könnt: Das FARA 83 Sturmgewehr auf Tier 15 und das LC10 SMG auf Tier 31.

Neben diesen beiden könnt ihr euch auch noch Gratis-Blaupausen für weitere Waffen erspielen, darunter das Glade Ripper LMG auf Tier 21 oder das Dragon Idol SMG auf Tier 55. Im Battle Pass könnt ihr aber noch mehr davon auf verschiedenen Stufen finden.

Ansonsten könnt ihr euch gratis den neusten Charakter holen: Naga, ein skrupelloser Ex-Warlord, der sich nun im Dienste des Warschauer Paktes durch den Dschungel ballert. Ihn erhaltet ihn schon auf Tier 0, ihr könnt ihn also sofort freischalten und euch dann noch verschiedene Skins für den Operator erspielen.

Außerdem erhaltet ihr mit Naga auch zwei genau auf ihn zugeschnittene Operator-Missionen für den Multiplayer- und Zombie-Modus, mit denen ihr euch zusätzliche Skins für den grausamen "Dschungelkönig" erkämpfen könnt.

Falls ihr es schafft, alle Tiers abzuschließen, wartet eine Schatztruhe mit Belohnungen auf euch, wie der offizielle CoD-Blog verspricht.

Mit Season 2 fallen nun erstmals die Zeitlinien und Handlungsstränge von Warzone und Black Ops Cold War komplett zusammen. Eine der Geschichten, die auch im Season-Trailer zu sehen ist, spielt dabei im Dschungel von Laos, während gleichzeitig in Warzone ein geheimnisvolles Schiff auf die Küste der Hauptkarte Verdansk zuhält. Da spekuliert die Community schon kräftig, was es mit dem düsteren Frachter auf sich haben könnte und was in Season 2 mit der Map passieren wird.