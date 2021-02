Call of Duty Warzone - Wie verändert sich Verdansk in Season 2? Es gibt Zombie-Theorien!

In Warzone kommen wohl einige Änderungen mit Saison 2

Die Community hat Zombie-Theorien zum mysteriösen Frachter vor Verdansk

Auch könnten unterirdische Silos ins Spiel kommen

Activision macht weiter Andeutungen zu Veränderungen in der Warzone-Hauptkarte Verdansk. Die Community spekuliert nun ausgiebig darüber und hat bereits einige Theorien.

Am 25. Februar beginnt die Season 2 von Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War. Bereits letzte Woche gab Activision einen Überblick über zahlreiche Neuerungen in den beiden Shootern und deutete an, dass die Hauptkarte von Warzone sogenannte Points of Interest erhalten soll. Diese sollen über Verdansk verteilt erkundet werden können und die Hintergrundstory vertiefen.

Schon im Trailer von letzter Woche gab es eine Erwähnung des Frachttankers Vodianoy, den einige auch im Spiel vor der Küste der Rebirth-Island-Map entdeckt hatten. Nun steuert er wohl auf Verdansk zu, wie Activision andeutet: "Operatoren in der Umgebung wird empfohlen, äußerste Vorsicht walten zu lassen", heißt es, "da das Schiff eine unbekannte Ladung transportiert und die Besatzung nicht kontaktiert werden kann."

Passend zu den Andeutungen von Activision haben einige in der Community das Schiff bereits im Spiel vor der Küste von Verdansk entdeckt, wie einige Reddit-Beiträge zeigen. In einem Video ist aber nicht nur das kommende Boot zu sehen, sondern auch ein Sturm, der offenbar um den Frachter wütet:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Seit letzter Woche gibt es außerdem absichtliche Verzerrungen auf dem Spielbildschirm - nun auch begleitet von Funkgesprächen auf Russisch, vielleicht von Bord des Frachters?

Die Übersetzung des Funkgesprächs lautet ungefähr wie folgt (danke, Twitter!): "Hier spricht Kapitän Rosental. Russisches Schiff Vodianoy. ... ist passiert. Wir transportierten fremdes biologisches Material. Was haben wir getan? Es gab einen Infektionsausbruch. Ich fürchte, wir werden es nicht eindämmen können." Darauf folgen weitere Schreie und Geräusche von Panik. Infektion? Das klingt doch sehr nach... Zombies, oder?

Die Community hat verschiedene Theorien. Relativ sicher sind sich einige, dass die Vodianoy an die Küste von Verdansk krachen und zu einem der besagten POIs werden könnte. Auch über die Zombies sind sich viele einig. Immerhin entdeckte man letzte Woche die Trial Machine aus Cold War Zombies in einer Warzone-Playlist. Nur darüber, wie die Untoten ins Spiel kommen, gehen die Meinungen auseinander.

Entweder könnte nur das Schiff Zombies enthalten, sie könnten von dort aus auf die Karte strömen oder aber das "fremde biologische Material" wird freigesetzt und macht von nun an alle Verstorbenen im Spiel zu Untoten. Ein User schreibt zum Beispiel: "Meine Vermutung: Es ist das Schiff von Rebirth-Island und es wird wegen des Sturms auf Verdanks stürzen. Chemikalien werden freigesetzt. Tote Spieler verwandeln sich in Zombies. Sie sehen keinen Ausweg und vernichten Verdansk... wir bekommen eine neue Karte."

Unterirdische Silos in Verdansk?

Ob Verdansk aber wirklich zerstört und gegen eine neue Karte ersetzt wird, lässt sich bisher natürlich nur spekulieren. Eventuell verändert sich die Karte auch nur durch den chemischen Einfluss. Fakt ist: Es wird wohl düster in Verdansk und einige unheimliche Ereignisse könnten im Spiel auf euch zukommen. Man könnte behaupten, die Zombies wären insgeheim eh das Beste an CoD.

Zu guter Letzt könnten wohl Silos unter der Oberfläche von Verdansk ins Spiel zu kommen. Diese sieht man bereits im Trailer, außerdem deutete Activision kürzlich an: "Währenddessen beginnt in Verdansk tief im Untergrund etwas Großes zu rumoren."

Mehr wissen wir dann am 25. Februar, wenn die 2. Saison an den Start geht.