Can't Drive This und der Overcooked-Effekt: Wenn's im Koop etwas lauter wird

Sage und schreibe fünf Jahre haben die sechs Nürnberger von Pixel Maniacs an Can't Drive This gewerkelt - und jetzt ist der Koop-Titel, der als Gamejam-Idee begann, endlich erhältlich. Unter anderem musste auf halbem Wege noch einmal die Code-Basis des Spiels umgeschrieben werden, weil es als Zweispielerkonzept begann, sich aber so, wie es war, nicht gut für vier Spieler skalieren ließ. Und das hat eben gedauert. Jetzt aber ist der Titel draußen, für PC, PS4, PS5, Xbox One und Switch - und die Arbeit scheint sich gelohnt zu haben.

Vor allem, weil Can't Drive This extrem frisch wirkt: Einen Koop-Titel wie diesen habe ich lange nicht gespielt: Einer beziehungsweise eine fährt eine Art-Miniatur-Monstertruck, der, einschließlich der optionalen Kopfbedeckung, auch in Rocket League nicht fehl am Platze wirken würde, der Gegenpart auf der anderen Seite des Splitscreens baut derweil die Strecke. Der Haken: fährt man zu langsam, fängt man erst an zu glühen und - beschleunigt man nicht wieder rechtzeitig - fliegt schließlich in die Luft. In etwa wie Speed mit Sandra und Keanu, nur dass man nicht 55 Meilen pro Stunde fahren muss, sondern eher behäbig.

Wie "Speed", nur langsam - schreibt das besser nicht auf die Packung!

Letzteres klingt an und für sich nicht unbedingt aufregend, relativiert sich aber schnell, wenn der Mitspielende hektisch die ihm ohne Vorwarnung zugeschusterten Streckenquadrate von vielleicht zehn mal zehn Spielmetern dreht, wendet und an das letzte Stück im Optimalfall so andockt, dass der Fahrer nicht ins Bodenlose stürzt. Da wird das 30-Zonen-Cruisen mit Hut plötzlich zum gefühlten Drag-Race - und die Finger durchaus feucht.

Nach 'vorne' ist eine Yardage-Strecke prinzipiell endlos. Zu den Seiten ist der Spielraum beschränkt.

Direkt am Anfang meiner Session mit Pixel-Maniacs-Mitgründer Benjamin Lochmann muss ich mich erstmal selbst an die Leine nehmen, denn als der Gamer-Streber mit mir durchgeht, will ich seiner Streckenführung intuitiv entwischen - ich habe noch nicht verinnerlicht, dass man hier streng kooperativ rangehen muss. Am Ende zählt nämlich im Standard-Modus Yardage für beide nur die Distanz, die man zusammen zurücklegt und mit der man sich im besten Fall auf dem Leaderboard verewigt. Also nochmal neu gedacht, Zocker-Verbissenheit runtergeschluckt und nochmal von vorn, diesmal als Kommunikationsspiel angegangen.

Ich gebe zu, wahnsinnig hübsch ist es nicht, dieses Can't Drive This. Es sieht optisch durchaus poliert aus, so poliert, wie Spiele von Studios mit nur sechs Entwicklern nur aussehen können. In Sachen Identität wirkt es jedoch ein wenig unentschlossen und letztlich nicht gerade erinnerungswürdig. Aber das muss es auch nicht sein. Der „nur noch einen Versuch"-Juckreiz ist in diesem hier auch so extrem ausgeprägt und weil die Runden insgesamt recht kurz sind, ist die Hemmschwelle, es direkt noch einmal auszuprobieren, sehr niedrig angelegt. Es war eine kurze Anspiel-Session und Lochmann fragt mich mehr als einmal, ob wir „mal tauschen" wollen. Ich wollte nicht. Jedenfalls nicht so schnell, der Ehrgeiz, es besser zu machen als beim letzten Mal, war direkt da.

Mit der Zeit lernt man, auch mal auf die andere Screen-Hälfte zu schauen, die entstehende Strecke aus der Vogelperspektive zu sehen, war eine große Hilfe in Sachen Orientierung. Und Kommandos des Streckenarchitekten, der mit zunehmend widrigen Track-Quadraten hantieren muss, "nochmal einen Donut" zu drehen, um ihm ein wenig Zeit zu verschaffen oder Tipps, wie die nächste Schikane verlaufen soll, waren extrem hilfreich. Lochmann bekam es sogar hin, mich mehrfach in letzter Sekunde vor Abstürzen zu retten, als ich mal wieder überfordert war, denn so gut wie jedes zweite Stück Strecke scheint einfach nicht befahren werden zu wollen.