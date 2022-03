CD Projekt kündigt neue Witcher-Saga an und nutzt dafür die Unreal Engine 5

CD Projekt Red hat heute bestätigt, dass man an einer neuen "Witcher-Saga" arbeitet und dafür eine strategische Partnerschaft mit Epic Games eingeht.

Das heißt, dass der nächste Teil von The Witcher auf der Unreal Engine 5 basieren wird.

Ein erstes Teaser-Bild

Auf einem ersten Teaser-Bilg ist ein Medaillon im Schnee zu sehen, ebenso der Spruch "Eine neue Saga beginnt".

Das ist aber auch so ziemlich alles, was CD Projekt Red derzeit bestätigt, Details zu einem Entwicklungszeitraum oder einem Veröffentlichungsdatum liegen nicht vor.

"Einer der Kernaspekte unserer internen RED 2.0 Transformation ist ein viel stärkerer Fokus auf Technologie - und unsere Zusammenarbeit mit Epic Games basiert genau auf diesem Prinzip", kommentiert Pawel Zawodny, CTO von CD Projekt Red.

Das erste Teaser-Bild zum neuen Witcher-Spiel.

"Von Beginn an haben wir keine typische Lizenzvereinbarung in Betracht gezogen; sowohl wir als auch Epic sehen dies als eine langfristige, erfüllende Technologiepartnerschaft. Für CD Projekt Red ist es von entscheidender Bedeutung, dass die technische Richtung unseres nächsten Spiels so früh wie möglich festgelegt wird, da wir in der Vergangenheit viele Ressourcen und Energie darauf verwendet haben, die REDengine mit jeder weiteren Veröffentlichung eines Spiels weiterzuentwickeln und anzupassen. Diese Zusammenarbeit ist besonders spannend, weil sie die Vorhersehbarkeit und Effizienz der Entwicklung erhöht und uns gleichzeitig Zugang zu den modernsten Spielentwicklungs-Tools gewährt. Ich kann die großartigen Spiele, die wir mit der Unreal Engine 5 entwickeln werden, kaum erwarten!"

"Epic hat die Unreal Engine 5 entwickelt, um Teams in die Lage zu versetzen, dynamische offene Welten in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und Detailgrad zu erschaffen", ergänzt Epics Gründer und CEO Tim Sweeney. "Wir fühlen uns von der Möglichkeit, mit CD Projekt Red zusammenzuarbeiten, zutiefst geehrt - gemeinsam wollen wir die Grenzen des interaktiven Geschichtenerzählens und des Gameplays verschieben - und diese Anstrengung wird der Entwickler-Community in den kommenden Jahren zugutekommen."