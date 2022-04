Chorus ist das beste deutsche Spiel beim DCP 2022 - Und das absolut verdient

Einmal mehr ging der Deutsche Computerspielpreis 2022, der gestern vergeben wurde, weitestgehend an mir vorbei. Was ich von dem Spiel, das dort als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet wurde, nicht behaupten kann. Diesen Titel holte sich Deep Silver Fishlabs' rasantes Weltraum-Action-Abenteuer Chorus.

Und das absolut verdient! Womit ich die beiden anderen Nominierten, Lacuna und Endzone: A World Apart, keineswegs schlechtreden möchte. Letztlich hätte jeder davon den Titel verdient, mich selbst spricht Chorus als Weltraum-Actionspiel aber einfach mehr an, wie ihr hier nachlesen könnt.

Ich kann mich nur wiederholen: Spiele wie dieses sollten sie häufiger machen. Nicht nur Deep Silver Fishlabs, sondern die Branche als Ganzes. Chorus bietet rasante Space-Action, wie ich sie liebe und von der wir heutzutage viel zu wenig bekommen. Wenn ich daran denke, was wir früher alles an solchen Spielen hatten. Wing Commander, FreeSpace, X-Wing, Rogue Squadron, Colony Wars und all die anderen, die mir gerade nicht einfallen.

Chorus weckt angenehme Erinnerungen an diese Zeit, dreht das Tempo mit seinem rasanten Gameplay aber ein gutes Stück höher. Gleichzeitig verzichtet es auf unnötigen Schnickschnack, ist relativ geradlinig und nicht mit Inhalten vollgepumpt, um die Spielzeit so lange wie möglich zu strecken. Es spielt sich wunderbar, ist ansprechend und spannend inszeniert und sieht dabei noch schick aus. Im Großen und Ganzen also ein verdienter Sieger als bestes deutsches Spiel beim DCP 2022, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Gerne mehr davon!

Hier alle Preisträger in der Übersicht: