CoD-Crossover mit Attack on Titan verwandelt Daniel in Levi, aber nicht so wie ihr gehofft habt

Ein ganzes Bundle voller Gegenstände zu Attack on Titan kommt diesen Monat zu Call of Duty Vanguard und Warzone. Ein Operator-Skin trifft aber nicht ganz den Geschmack der Anime- und Manga-Fans.

Mama, ich will einen AoT-Skin...

Am 20. Januar 2022 lässt Call of Duty die Titanen-Jäger los. Für 2.400 CP (etwa 20 Euro) erhaltet ihr das Tracer Pack: Attack on Titan - Levi Edition Bundle.

Enthalten sind ein Operator-Skin für Daniel nach dem Vorbild von Levi Ackerman, zwei Waffen, die nach weiteren Heldinnen aus dem Manga benannt sind, die ikonischen Schwerter als Nahkampfwaffen, ein "Flügel der Freiheit"-Emblem, ein Kartoffel-Emblem und drei Finisher-Moves, mit denen die Kämpfer im Anime die Titanen angreifen.

Hier könnt ihr die Inhalte des Bundles sehen:

Mit dem Kartoffel-Emblem bringt Call of Duty sogar ein AoT-Meme ins Spiel.

Wir haben einen AoT-Skin zu Hause

Levi Ackerman ist der stärkste Kämpfer aus dem Manga, Captain seiner eigenen Kampfeinheit, die es mit gigantischen Titanen aufnimmt und einer der beliebtesten Figuren des Universums. Eine gute Wahl also für den Operator-Skin des Bundles.

Leider - und das geht nicht nur mir so - wirkt die Fusion aus dem eher zierlich gebauten AoT-Charakter und Daniel nicht gelungen. Auf Reddit sind sich viele Spieler einig, dass der Skin nicht wie Levi aussieht, sondern wie ein Cosplayer, der selbst nicht so ganz mit seinem Kostüm zufrieden ist. Viel besser hätte laut einem Nutzer der Operator Shigenori zu diesem Skin gepasst.

Wie ihr auf dem Bild des Bundles sehen könnt, wird der Skin nicht offiziell als Levi-Skin aufgeführt, sondern als Daniel in "Survey Corps"-Uniform. Halstuch und Haare sagen da aber was anderes. Alle anderen Gegenstände des Bundles haben bisher keine Kritik kassiert.

Sony hat den Titanenkämpfer auf dem offiziellen Twitter-Kanal von PlayStation mal in Aktion gezeigt:

Give your heart, soldier! Attack on Titan crosses with Call of Duty in the Levi Edition Bundle. See the stylish items in action: https://t.co/dYTams4ozX pic.twitter.com/SARTqEkYJl — PlayStation (@PlayStation) January 11, 2022

Was haltet ihr von Daniels Levi-Cosplay? Ist es gut, dass Call of Duty sich hier etwas weniger am Original bedient und den Operator deutlich durchscheinen lässt? Oder hättet ihr euch lieber einen authentischen Anime-Levi gewünscht, wie ihn Fortnite vermutlich umgesetzt hätte?