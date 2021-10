CoD Vanguard macht es offiziell: Auf der Playstation habt ihr wieder Vorteile

Bei Call of Duty gab es genau das schon öfter und auch beim neuen Teil Vanguard wird es so sein: Es gibt Vorteile, wenn ihr auf der Playstation zockt. Das geht aus einer Information hervor, die im Rahmen des brandneuen Cinematic-Trailers zum neusten CoD herausgegeben wurde.

Konsolenexklusive Vorteile gab es in der Shooter-Reihe schon wiederholt, zum Beispiel den Zombies-Onslaught-Modu bei Call of Duty: Black Ops Cold War nur auf der Playstation zu spielen. Das stieß schon letztes Jahr bei einigen aus der Community auf weniger Begeisterung in den sozialen Medien, wo dieses System schon als "Play on Playstation to Win" bezeichnet wurde.

Trotzdem wird es so oder so ähnlich auch bei Vanguard wieder sein. Im neusten Trailer des Kriegsspiels war ein kurzes Info-Bild zu sehen, das exklusive Inhalte für die Sony-Konsole verspricht.

Sceenshot aus dem Trailer auf Youtube

Konkret heißt es da: "PS-Spieler erhalten bis zum 1. November 2022 Bonusinhalte und Vorteile, die auf anderen Plattformen nicht verfügbar sind." Bei vielen, die auf anderen Geräten spielen, wird das wohl nicht gerade auf Begeisterung stoßen. Welche besonderen Inhalte genau Playstation-Exklusiv sein werden, ist aber noch nicht bekannt. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden

Diesen Zusatz zur Playstation gibt es natürlich auch nur im CoD-Trailer auf dem PS-Youtube-Kanal zu sehen, nicht aber auf anderen Kanälen.

Call of Duty: Vanguard bringt CoD wieder zurück zum altbekannten Setting des 2. Weltkriegs und erscheint am 5. November für PC, Playstation und Xbox. Wenn ihr nicht die Sony-Konsole zu Hause stehen habt, müsst ihr aber wohl auf ein paar kleine, exklusive Zusatzinhalte verzichten.