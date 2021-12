Commodore 64-Spiele könnten auf die Nintendo Switch kommen

Wenn ihr in fröhlicher Nostalgie an die Commodore 64-Generation zurückdenkt, dann wird euch diese Nachricht sicher freuen. Ein Indie-Entwickler hat angeteasert C64-Spiele für die Nintendo Switch zu entwickeln.

Noch mehr Retro für die Switch?

Dabei handelt es sich um den Entwickler und Publisher Thalamus Digital, der sich auf Retro-Spiele spezialisiert hat und bereits viele 8- und 16-Bit-Games für Commodore 64 und Amiga in seinem Portfolio vorweisen kann. So etwa Sanxion, Armalyte, Creatures oder Nobby the Aardvark.

In einem Tweet hat der Entwickler etwas vage angekündigt, dass er im kommenden Jahr mehr dazu sagen wird. Hinweise gibt er dabei nicht - auch nicht in den Hashtags!

"Ihr habt nach C64-Spielen für die Nintendo Switch gefragt. Wir haben zugehört. Bleibt dran", heißt es im knappen Tweet von Thalamus Digital. Also wie immer: Abwarten und Tee trinken.

Viel mehr gibt es dazu also nicht zu sagen. Auf welche C64-Games hättet ihr am meisten Bock? Schreibt es gerne in die Kommentare.